اعتقال لاعب أمريكي بعد تعرّضه للطعن

كتب - نهى خورشيد

10:10 م 05/10/2025

الشرطة الأمريكية

أعلنت شرطة مدينة إنديانابوليس الأميركية، اعتقال مارك سانشي لاعب الوسط السابق في دوري كرة القدم الأميركية والمحلل الحالي بقناة "فوكس سبورتس"، بعد تعرّضه للطعن خلال مشاجرة.

وبحسب الشرطة أن سانشيز وُجهت له تهم بالاعتداء والدخول غير المشروع إلى مركبة، والسُكر في الأماكن العامة.

وأشار تقرير الشرطة أيضاً إلى أنه لا يزال في المستشفى ولم يُنقل بعد إلى مركز الاحتجاز.

وأكدت شبكة "فوكس سبورتس" أن حالة سانشيز مستقرة، دون الكشف عن تفاصيل الحادث أو أسباب الاعتداء.

والجدير بالذكر أن سانشيز صاحب الـ 38 عاماً لعب 10 مواسم في دوري كرة القدم الأميركية، بعدما اختاره نيويورك جِتس في درافت 2009، وقاد الفريق إلى نهائي المؤتمر الأميركي مرتين متتاليتين.

كما دافع عن ألوان عدة أندية، أبرزها فيلادلفيا إيجلز ودالاس كاوبويز، قبل أن يعتزل عام 2018 ويتجه إلى التحليل الرياضي

الشرطة الأمريكية اعتقال لاعب أمريكي

