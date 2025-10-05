وجه أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة خاصة إلى النجم المصري محمد صلاح، بعد وصوله إلى مصر، استعدادا للإنضمام لمعسكر المنتخب الوطني.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن منذ قليل وصول محمد صلاح إلى مصر، استعدادا للمشاركة مع الفراعنة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "الكبار يعودون دائمًا".

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتين خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، حيث يلاقي منتخب جيبوتي يوم 8 أكتوبر الجاري، في المغرب، ثم يواجه غينيا بيساو يوم 12 من الشهر ذاته بالقاهرة.

ويحتل المنتخب المصري صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، برصيد 20 نقطة وبفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني منتخب بوركينا فاسو.

