الدوري المصري

إنبي

1 0
17:00

زد

الدوري المصري

فاركو

0 0
20:00

وادي دجلة

كأس العالم تحت 20 عاما

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00

فرنسا - شباب

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

2 0
16:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

2 1
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

0 1
18:30

مانشستر سيتي

"يعودون دائما".. رسالة خاصة من أحمد شوبير إلى محمد صلاح

كتب : يوسف محمد سعيد

08:33 م 05/10/2025
    الإعلامي أحمد شوبير
    أحمد شوبير
    أحمد شوبير
    أحمد شوبير
    محمد صلاح
    محمد صلاح (5)
    محمد صلاح (2)
    محمد صلاح (1)
    محمد صلاح (3)
    محمد صلاح من مباراة تشيلسي
    محمد صلاح من مباراة تشيلسي

وجه أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة خاصة إلى النجم المصري محمد صلاح، بعد وصوله إلى مصر، استعدادا للإنضمام لمعسكر المنتخب الوطني.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن منذ قليل وصول محمد صلاح إلى مصر، استعدادا للمشاركة مع الفراعنة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "الكبار يعودون دائمًا".

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتين خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، حيث يلاقي منتخب جيبوتي يوم 8 أكتوبر الجاري، في المغرب، ثم يواجه غينيا بيساو يوم 12 من الشهر ذاته بالقاهرة.

ويحتل المنتخب المصري صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، برصيد 20 نقطة وبفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني منتخب بوركينا فاسو.

أحمد شوبير محمد صلاح منتخب مصر ليفربول الإنجليزي موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

