وصل النجم المصري ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح اليوم إلى القاهرة، استعدادا للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني في أكتوبر الجاري.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي، جيبوتي وغينيا بيساو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، يومي 8 أكتوبر الجاري و12 من الشهر ذاته على الترتيب.

وتم استقبال النجم المصري في مطار القاهرة، بشكل يحظى بقدر كبير من الحفاوة بعد حصده المركز الرابع في قائمة الكرة الذهبية "البالون دور"، لعام 2025.

وكان صلاح شارك في مباراة الريدز أمس أمام فريق تشيلسي، التي انتهت لصالح الأخير بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

ويتواجد المنتخب الوطني، في المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، رفقة كلا من: "بوركينا فاسو، سيراليون، إثيوبيا، غينيا بيساو وجيبوتي".

ويذكر أن المنتخب المصري يحتل صدارة ترتيب مجموعته بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، برصيد 20 نقطة وبفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني منتخب بوركينا فاسو.

