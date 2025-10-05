بيراميدز يكشف سر غياب يورتشيتش عن مباراة الجيش الرواندي المقبلة

كشف نادي بيراميدز عن سر غياب المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش عن مباراة الفريق المقبلة أمام الجيش الرواندي.

وأوضح النادي أن سبب غياب يورتشيتش عن المنطقة الفنية يعود إلى قرار الإيقاف لمباراتين والذي صدر بحقه من قبل الكاف، عقب طرده في لقاء الذهاب بالعاصمة الرواندية.

وسيتولى المدير الفني الكرواتي إدارة الفريق من المدرجات خلال مواجهة الإياب بالقاهرة، على أن يستمر الإيقاف في أول مباراة لاحقة لبيراميدز في مشواره القاري.

ويستضيف الفريق الكروي بنادي بيراميدز نظيره الجيش الرواندي في الثامنة مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، في إياب الدور الأول من دوري أبطال إفريقيا، بعدما حسم مواجهة الذهاب في كيجالي بنتيجة 2-0.

