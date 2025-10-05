مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

1 0
17:00

زد

الدوري المصري

فاركو

0 0
20:00

وادي دجلة

كأس العالم تحت 20 عاما

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00

فرنسا - شباب

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

2 0
16:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

2 1
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

0 1
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

بيراميدز يكشف سر غياب يورتشيتش عن مباراة الجيش الرواندي المقبلة

كتب : نهي خورشيد

05:58 م 05/10/2025

كرونسلاف يورتشيتش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف نادي بيراميدز عن سر غياب المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش عن مباراة الفريق المقبلة أمام الجيش الرواندي.

وأوضح النادي أن سبب غياب يورتشيتش عن المنطقة الفنية يعود إلى قرار الإيقاف لمباراتين والذي صدر بحقه من قبل الكاف، عقب طرده في لقاء الذهاب بالعاصمة الرواندية.

وسيتولى المدير الفني الكرواتي إدارة الفريق من المدرجات خلال مواجهة الإياب بالقاهرة، على أن يستمر الإيقاف في أول مباراة لاحقة لبيراميدز في مشواره القاري.

ويستضيف الفريق الكروي بنادي بيراميدز نظيره الجيش الرواندي في الثامنة مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، في إياب الدور الأول من دوري أبطال إفريقيا، بعدما حسم مواجهة الذهاب في كيجالي بنتيجة 2-0.

اقرأ أيضًا:

ماذا يعني انسحاب منار سعيد من انتخابات الأهلي .. وما تأثيره على قائمة محمود الخطيب ؟

مفاوضات متقدمة.. مسؤول سابق بالأهلي يقترب من قيادة المقاولون العرب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كرونسلاف يورتشيتش يورتشيتش بيراميدز الجيش الرواندي دوري أبطال إفريقيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - أول رد من "الآثار" حول سرقة لوحة أثرية من منطقة سقارة
بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل
58 جنيها للكيلو في المزرعة.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن
بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل