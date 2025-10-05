لم يسدد على المرمى.. ماذا قدم محمد صلاح في هزيمة ليفربول من تشيلسي؟

كتب ـ محمد الميموني:

يواجه مانشستر سيتي نظيره برينتفورد اليوم الأحد 5 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الـ7 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.

موعد مباراة مانشستر سيتي و برينتفورد

مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد ستقام في تمام الساعة 6:30 مساء على استاد"جتيش كوميونيتي".

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1.

ترتيب مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط بينما يحتل برينتفورد المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.