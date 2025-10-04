هدف تعادل ليفربول في مرمى تشيلسي (فيديو)

في الوقت القاتل.. تشيلسي يُسقط ليفربول ويحرمه من الصدارة

سجل فريق ليفربول هدف التعادل في مرمى تشيلسي لتصبح النتيجة تعادل 1-1، في المباراة التي تجمعهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة السابعة في الدوري الإنجليزي.

وسجل هدف تعادل ليفربول الهولندي كودي جاكبو في الدقيقة 63 من زمن المباراة.

وحال انتهاء المباراة بالتعادل يرفع ليفربول رصيده إلى 16 نقطة محتلا المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما يرفع تشيلسي نقاطه إلى 9 ليحتل المركز التاسع.