هدف تعادل ليفربول في مرمى تشيلسي (فيديو)

كتب - محمد عبد السلام:

09:16 م 04/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    خلال مباراة ليفربول وتشيلسي (3)
  • عرض 3 صورة
    خلال مباراة ليفربول وتشيلسي (2)

سجل فريق ليفربول هدف التعادل في مرمى تشيلسي لتصبح النتيجة تعادل 1-1، في المباراة التي تجمعهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة السابعة في الدوري الإنجليزي.

وسجل هدف تعادل ليفربول الهولندي كودي جاكبو في الدقيقة 63 من زمن المباراة.

وحال انتهاء المباراة بالتعادل يرفع ليفربول رصيده إلى 16 نقطة محتلا المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما يرفع تشيلسي نقاطه إلى 9 ليحتل المركز التاسع.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هدف ليفربول دف ليفربول أمام تشيلسي يفربول لدوري الإنجليزي

