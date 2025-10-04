اسم كريستيانو رونالدو يعود مجددًا داخل نادي ريال مدريد.. ما القصة؟

كتب ـ محمد الميموني:

عاد اسم كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي بصفوف النصر السعودي مرة أخرى للتردد مرة أخرى داخل جدران نادي ريال مدريد ولكن هذه المرة ليست ليكون لاعبًا بل ليكون ابنه خلفًا له.

وذكرت صحيفة " ديفينسا سنترال" الإسبانية عبر تقرير لها اليوم الإثنين أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، أعطى تعليمات مباشرة لكشافي النادي بمتابعة اللاعب الشاب عن قرب، خصوصاً بعد مشاركته الأخيرة مع منتخب البرتغال تحت 15 عاماً.

وتعمل إدارة ريال مدريد، بحسب التقرير ذاته، مع الملف بجدية، إذ تسعى لرؤية مدى جاهزية جونيور وما إذا كان مؤهلاً لارتداء قميص الملكي في المستقبل.

ويذكر أن جونيور نجل كريستيانو رونالدو يلعب في ناشئين فريق النصر، بينما انضم صاحب الـ15 عامًا إلى منتخب بلادة البرتغال.

إحصائيات كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد

رونالدو صاحب الـ 40 عامًا حاليًا كان قد انضم لصفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2009/10 قادمًا من صفوف مانشستر يونايتد قبل أن يرحل بالانتقالات الصيفية لموسم 2018/19 لصفوف يوفنتوس.

كريستيانو رونالدو شارك بقميص ريال مدريد بـ 438 مباراة سجل خلالها 450 هدف وصنع 131 هدف.

