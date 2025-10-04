تقرير إنجليزي يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

كتب- محمد الميموني

كشف موقع "راوسينج ذا كوب"، مفاجأة بشأن مستقبل المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، مشيرا على قد يرحل.

وذكر الموقع، أن ليفربول ضد يبيع محمد صلاح، الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تفعيل خطة خلافة بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني، إذ أنه منفتحا على تلك الخطوة قبل نهاية عقده.

ووقع صلاح على عقد جديد في أبريل الماضي، لتمديد بقاء النجم المصري في أنفيلد حتى عام 2027.

وأشار الموقع إلى أن إمكانية بيع صلاح في الصيف المقبل ستكون مطروحة حتى لو استمر في المستوى الذي قدمه الموسم الماضي في بقية الموسم.

وقال خبير الانتقالات جرايم بيلي إلى RTK ، إن ليفربول أنفق أموالًا طائلة لضمان جاهزيته عندما يغادر صلاح.

وأضاف: "إنهم يخططون لخلافته، سواءً في العام المقبل أو الذي يليه. لا أعتقد أن الأمر يدعو للقلق حقًا. حتى لو كان يلعب ببراعة، فستكون هناك فرصة لرحيله الصيف المقبل. لا أعتقد أن الأمر متعلق بالمستوى، بل سيُقيّمونه".

وأضاف: "عقده لمدة عامين، لذا فهو عقد قصير الأجل على أي حال. ليس هناك وقت مناسب أو سهل للتخلي عن هؤلاء اللاعبين العالميين، قد يكون البيع في الصيف المقبل مناسبًا لجميع الأطراف، حتى لو كان أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا، لا أعتقد أنه يمكنك استبعاده من المغادرة في الصيف المقبل".

