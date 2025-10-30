كشف بول سكولز نجم مانشستر يونايتد السابق كواليس ترك عمله كمحلل في قناة TNT Sports، من أجل التفرغ لرعاية نجله آيدن، والذي يعاني من التوحد وعدم القدرة على الكلام (non-verbal autism).

وقال سكولز خلال ظهوره في بودكاست Stick to Football: "اتخذت القرار هذا العام بسبب آيدن، فهو يحتاج لرعاية خاصة وله روتين يومي صارم، لذلك قررت أن يكون كل ما أفعله من أجل حياته اليومية، خاصة وأن كل شيء أصبح يدور حول جدول يومه".

وأضاف: "في الموسم الماضي كنت أعمل مساء الخميس في تغطية مباريات مانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي، وهو اليوم الذي أعتاد أن يكون فيه معي، كان ذلك يسبب له توتر كبير إذ كان يبدأ في العض والخدش لأنه يشعر بتغير في روتينه، لذا قررت التوقف عن ذلك والتركيز في عملي عبر البودكاست، لأن هذا يناسب حياتي وحياته أكثر".

وتابع نجم مانشستر يونايتد السابق:"لدي ثلاثة أبناء من زوجتي السابقة كلير، وهم آرون وأليشيا وآيدن، وعلى الرغم من انفصالنا فإننا نتعاون سوياً في رعاية آيدن، فهو يحتاج إلى اهتمام خاص وتواجد دائم".

وعن تأثير مرض نجله على مسيرته كلاعب، قال:"أتذكر أننا كنا نلعب ضد ديربي كاونتي في اليوم الذي تلقينا فيه التشخيص، كنت سيئاً للغاية، ذهني لم يكن في المباراة، كنت أفكر فقط في ابني وكيف يمكنني فهم حالته أكثر".

وأشار:"في السنوات الأولى بعد التشخيص كنت أعتقد أنه مجرد تأخر في النطق، وأنه سيتكلم في يوم من الأيام لكن عندما بلغ الثانية عشرة أدركت أن ذلك لن يحدث، وتعلمت أن أتقبله كما هو، فهو طفل رائع بطريقة مختلفة".

واختتم أسطورة يونايتد حديثه قائلاً:"أشعر الآن براحة أكبر وأنا أقضي الوقت معه، وقراري بالانسحاب من العمل التلفزيوني لم يكن من أجلي، بل من أجل آيدن".