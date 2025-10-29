مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
19:00

التأمين الإثيوبي

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
22:45

لاتسيو

جميع المباريات

إعلان

عمر مرموش يقود تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة سوانزي سيتي

كتب : محمد عبد الهادي

10:40 م 29/10/2025

مانشستر سيتي (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن التشكيل الذي يبدأ به ضد سوانزي سيتي في دور الـ16 من منافسات كأس كاراباو.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على سوانزي هذا المساء.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: جيمس ترافورد

الدفاع: ريكو لويس، عبد القادر خوسانوف، ناثان آكي، ريان آيت نوري

الوسط: نيكو جونزاليس، ديفين موكاسا، أوسكار بوب

الهجوم: ريان شرقي، جيريمي دوكو، عمر مرموش

ويجلس على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي ضد سوانزي: ماركوس بيتينيلي، جيانلويجي دوناروما، جون ستونز، يوشكو جفارديول، كالفن فيليبس، ماثيوس نونيز، نيكو أوريلي، سافينيو، فيل فودين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مانشستر سيتي تشكيل مانشستر سيتي عمر مرموش مباراة مانستر سيتي وسوانزي سيتي كأس كاراباو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

تأكيدا لمصراوي.. الداخلية تنفي غلق طرق أو محاور بمحيط المتحف الكبير
هل يستطيع الأهلي التعاقد مع محمد صلاح ؟ .. سيد عبد الحفيظ يرد
معلومات الوزراء: عرض مقتنيات توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في المتحف الكبير
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025
- الأونروا ترد عبر مصراوي على اتهام وزير الخارجية الأمريكي بالانتماء لحماس