عمر مرموش يقود تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة سوانزي سيتي
كتب : محمد عبد الهادي
أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن التشكيل الذي يبدأ به ضد سوانزي سيتي في دور الـ16 من منافسات كأس كاراباو.
ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على سوانزي هذا المساء.
تشكيل مانشستر سيتي
حراسة المرمى: جيمس ترافورد
الدفاع: ريكو لويس، عبد القادر خوسانوف، ناثان آكي، ريان آيت نوري
الوسط: نيكو جونزاليس، ديفين موكاسا، أوسكار بوب
الهجوم: ريان شرقي، جيريمي دوكو، عمر مرموش
ويجلس على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي ضد سوانزي: ماركوس بيتينيلي، جيانلويجي دوناروما، جون ستونز، يوشكو جفارديول، كالفن فيليبس، ماثيوس نونيز، نيكو أوريلي، سافينيو، فيل فودين