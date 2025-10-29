"شخصيتي تنافسية".. فينيسيوس جونيور يعتذر لجماهير ريال مدريد بعد تصرفه في

كشف الهولندي آرني سلوت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها مواجهة كريستال بالاس مساء اليوم على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كاراباو" لموسم 2025-2026.

ويدخل ليفربول اللقاء بطموح استعادة التوازن بعد الهزيمة الأخيرة أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز بهدفين مقابل هدف.

وشهد التشكيل الأساسي للريدز غياب تام للنجم المصري محمد صلاح عن المباراة أو على مقاعد البدلاء، إلى جانب غياب فيرجيل فان دايك.

ويلعب ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: وودمان

خط الدفاع: جوميز، إندو، كيركيز، روبرتسون

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، فيديريكو كييزا، نيوني، رامزي

خط الهجوم: موريسون، نجوموها

أما دكة البدلاء فتضم: بيتشي، جوردون، كوني دوهيرتي، بينينجتون، فيجيروا، نالو، بيلينج، لاكي، لافي.