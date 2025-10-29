مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
19:00

التأمين الإثيوبي

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
22:45

لاتسيو

جميع المباريات

إعلان

"غياب تام لصلاح".. تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس في كأس كاراباو

كتب : نهي خورشيد

10:29 م 29/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    لقطات من مباراة ليفربول ومان يونايتد (7)
  • عرض 6 صورة
    لقطات من مباراة ليفربول ومان يونايتد (5)
  • عرض 6 صورة
    لقطات من مباراة ليفربول ومان يونايتد (3)
  • عرض 6 صورة
    ليفربول (2)
  • عرض 6 صورة
    ليفربول (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الهولندي آرني سلوت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها مواجهة كريستال بالاس مساء اليوم على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كاراباو" لموسم 2025-2026.

ويدخل ليفربول اللقاء بطموح استعادة التوازن بعد الهزيمة الأخيرة أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز بهدفين مقابل هدف.

وشهد التشكيل الأساسي للريدز غياب تام للنجم المصري محمد صلاح عن المباراة أو على مقاعد البدلاء، إلى جانب غياب فيرجيل فان دايك.

ويلعب ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: وودمان

خط الدفاع: جوميز، إندو، كيركيز، روبرتسون

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، فيديريكو كييزا، نيوني، رامزي

خط الهجوم: موريسون، نجوموها

أما دكة البدلاء فتضم: بيتشي، جوردون، كوني دوهيرتي، بينينجتون، فيجيروا، نالو، بيلينج، لاكي، لافي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليفربول تشكيل ليفربول كأس كاراباو آرني سلوت كريستال بالاس ليفربول ضد كريستال بالاس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

تأكيدا لمصراوي.. الداخلية تنفي غلق طرق أو محاور بمحيط المتحف الكبير
هل يستطيع الأهلي التعاقد مع محمد صلاح ؟ .. سيد عبد الحفيظ يرد
معلومات الوزراء: عرض مقتنيات توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في المتحف الكبير
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025
- الأونروا ترد عبر مصراوي على اتهام وزير الخارجية الأمريكي بالانتماء لحماس