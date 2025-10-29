مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجت

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
22:45

فيورنتينا

الدوري الفرنسي

لوريان

- -
21:00

باريس سان جيرمان

الدوري الفرنسي

نانت

- -
23:05

موناكو

جميع المباريات

إعلان

دون أي هزيمة.. منتخب مصر للناشئين يتأهل لنصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد

كتب : هند عواد

10:12 ص 29/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    منتخب مصر للناشئين (4)
  • عرض 6 صورة
    منتخب مصر للناشئين (5)
  • عرض 6 صورة
    منتخب مصر للناشئين (2)
  • عرض 6 صورة
    منتخب مصر للناشئين (6)
  • عرض 6 صورة
    منتخب مصر للناشئين (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تأهل منتخب مصر لكرة اليد للناشئين، إلى نصف نهائي بطولة العالم تحت 17 عاما، بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 32-20، في ختام دور المجموعات.

وتصدر منتخب مصر للناشئين مجموعته، بالعلامة الكاملة، دون أي هزيمة، ليواجه منتخب إسبانيا متصدر المجموعة الثانية.

ويواجه منتخب ألمانيا نظيره القطري، في المواجهة الثانية بنصف النهائي، إذ تقام البطولة بمشاركة 12 منتخبا مقسمين على 3 مجموعات، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى نصف النهائي، إضافة إلى أفضل ثاني.

اقرأ أيضًا:
"مصالح شخصية وتجاهل للأبطال".. عمرو رضا يكشف "لمصراوي" أسباب قرار تمثيله منتخب أمريكا

للنسخة الثالثة.. رقم سلبي لمنتخب مصر للسيدات

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر للناشئين بطولة العالم لكرة اليد منتخب مصر منتخب مصر لكرة اليد تحت 17 عاما

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم بمصر يقفز مجددًا في بداية التعاملات
موعد مباراة الأهلي وبتروجيت والقناة الناقلة
حركة المحليات السنوية.. إعلان قائمة الأسماء