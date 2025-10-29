تأهل منتخب مصر لكرة اليد للناشئين، إلى نصف نهائي بطولة العالم تحت 17 عاما، بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 32-20، في ختام دور المجموعات.

وتصدر منتخب مصر للناشئين مجموعته، بالعلامة الكاملة، دون أي هزيمة، ليواجه منتخب إسبانيا متصدر المجموعة الثانية.

ويواجه منتخب ألمانيا نظيره القطري، في المواجهة الثانية بنصف النهائي، إذ تقام البطولة بمشاركة 12 منتخبا مقسمين على 3 مجموعات، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى نصف النهائي، إضافة إلى أفضل ثاني.

