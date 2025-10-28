اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا 2025 تمنح تأشيرة المغرب للمصريين مجانا

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب، انطلاق عملية بيع تذاكر مباريات البطولة، بداية من أمس الإثنين الموافق 28 أكتوبر 2025.

وأوضحت اللجنة في بيان رسمي، تمكن جماهير دول مصر وتونس وجنوب إفريقيا وزامبيا، من استعمال تطبيق "يال"، للحصول على بطاقة المشجع (Fan ID) وكذلك الحصول على التأشيرة الإلكترونية للسفر للمغرب (eVisa / AEVM)، وهي خطوة أساسية قبل الحصول على تذاكر المباريات عبر التطبيق الرسمي لبيع التذاكر التابع للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأكدت اللجنة المنظمة أن كل من يملك بطاقة FAN ID يحق له الحصول على تذكرة واحدة من كل مباراة، مشددة على أنه يجب الحصول على بطاقة المشجع عبر تطبيق "يال" للحصول على تذكرة مباراة.

وتقام النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا في دولة المغرب خلال الفترة من يوم 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.