تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء إلى مواجهة نارية في كأس خادم الحرمين الشريفين، تجمع بين النصر والاتحاد في صدام كروي تتجدد فيه المواجهة بين النجمين الكبيرين كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، أصدقاء الأمس في ريال مدريد وخصوم اليوم في الملاعب السعودية.

تاريخ مواجهات رونالدو و كريم بنزيما

الصراع بين رونالدو وبنزيما يمتد إلى ما قبل أكثر من 15 عاماً، إذ كان أول لقاء بينهما في موسم 2007-2008 بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حين واجه ليون الفرنسي فريق مانشستر يونايتد، وسجل بنزيما هدف التعادل قبل أن يرد رونالدو في الإياب بهدف الفوز ويقود فريقه للتأهل.

ثم تجدد اللقاء على المستوى الدولي بين منتخبي فرنسا والبرتغال عامي 2014 و2015، حيث تفوقت فرنسا في المرتين بنتيجتي (2-1) و(1-0)، قبل أن يلتقيا مجدداً في يورو 2021 في مباراة مثيرة انتهت بالتعادل (2-2) بعدما سجل كل منهما هدفين.

ومع انتقال النجم البرتغالي إلى النصر في مطلع 2023، والتحاق بنزيما بالاتحاد في صيف العام ذاته، أصبحت المواجهات بينهما عنواناً للإثارة في الكرة السعودية، ففي أول موسم، قاد رونالدو فريقه للفوز الكبير على الاتحاد بنتيجة (5-2) وسجل هدفين.

لكن في موسم 2024-2025، قلب بنزيما الكفة لصالحه بعدما فاز الاتحاد في مباراتي الدوري بالجولتين 13 و30 بنتيجتي (2-1) و(3-2)، ليحقق تفوقاً في المواجهات المباشرة بواقع 4 انتصارات مقابل فوزين لرونالدو وتعادلين.

و أحرز بنزيما 6 أهداف وصنع هدفين، فيما سجل رونالدو العدد ذاته من الأهداف مع تمريرة حاسمة واحدة.

غير أن النجم البرتغالي استعاد توازنه مؤخراً، بعدما قاد النصر للتفوق على الاتحاد مرتين متتاليتين هذا الموسم، الأولى في نصف نهائي كأس السوبر السعودي (2-1)، ثم الفوز مجدداً في دوري روشن بهدفين دون رد.

