أفاد تقرير صحفي بتوقف المفاوضات بين نادي ريال مدريد ولاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور، رغم عقد عدة اجتماعات بين الجانبين في الفترة الماضية.

وينتهي عقد فينيسيوس مع الفريق الملكي في عام 2027.

ووفقًا لما نشره موقع ذا أثلتيك، اليوم الإثنين، فأن إدارة ريال مدريد علّقت مفاوضات تجديد عقد اللاعب، وسط انقسام داخل النادي بين مؤيد ومعارض لاستمراره.

وأوضح التقرير أن بعض المسؤولين يرون أن تصرفات فينيسيوس الأخيرة تستدعي الحزم، في حين يتفهم آخرون طبيعة شخصيته وردود فعله.

وشهدت العلاقة بين اللاعب ومدربه تشابي ألونسو توترًا في الآونة الأخيرة، بعد اعتراضات متكررة من فينيسيوس على قرارات استبداله خلال المباريات.

وكان آخر هذه المواقف في الكلاسيكو أمام برشلونة أمس الأحد، حيث أبدى اللاعب غضبه أثناء تبديله في الشوط الثاني، وظهر ذلك للجمهور بعد أن سلطت عليه الكاميرات بعد أثناء تبديله.

وقال فينيسيوس أثناء خروجه من الملعب متجهاً إلى غرفة الملابس: "أنا سأرحل عن الفريق.. سأرحل، من الأفضل أن أرحل".

إحصائيات فينيسيوس مع ريال مدريد

وخاض فينيسيوس هذا الموسم 13 مباراة مع ريال مدريد في مختلف المسابقات، أحرز خلالها خمسة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة، وهو في الخامسة والعشرين من عمره.

