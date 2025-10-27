منتخب مصر تحت 17 عامًا يصل ملعب مباراته لودية قطر (صور)

"القطط السوداء" تحقق رقما غائبا عن الدوري الإنجليزي منذ 17 عاما

كتب ـ محمد الميموني:

وصل منتخب مصر تحت 17 عامًا تحت قيادة المدير الفني أحمد الكأس إلى ملعب المباراة لمواجهة نظيره القطري ودياً.

موعد مباراة منتخب مصر تحت 17 وقطر

ويواجه منتخب مصر تحت 17 عامًا نظيره منتخب قطر ودياً اليوم الإثنين، ضمن منافسات البطولة العالمية التي تضم 48 منتخباً المقيمة في قطر.

وتقام المباراة في تمام الساعة 6:45 مساءً بتوقيت القاهرة ولن تذاع المباراة بالاتفاق بين المنتخبين.

ومن المقرر أن يشارك منتخب مصر تحت 17 عاماً ببطولة كأس العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 27 من شهر نوفمبر المقبل.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جواره هايتي وفنزويلا وإنجلترا.

