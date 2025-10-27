مستقبله في خطر.. كواليس تواصل والد نيمار مع سانتوس

كتب- محمد عبدالهادي:

يواجه مستقبل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مع نادي سانتوس حالة من الغموض والضغوط، في ظل تراجع مستواه وفشله في استعادة الأداء الذي ميّزه خلال المواسم الماضية.

وينتهي عقد نيمار مع سانتوس في ديسمبر المقبل، ما يمنحه الحق في التفاوض مع أي نادٍ آخر دون قيود، في ظل عدم استعداد النادي البرازيلي لتجديد العقد حتى الآن.

وكشفت صحيفة فوت ميركاتو أن والد اللاعب تواصل مع مجلس إدارة سانتوس لمناقشة إمكانية تمديد العقد حتى كأس العالم 2026، لكن المفاوضات لم تسفر عن أي اتفاق نهائي.

ولم يتمكن نيمار من تقديم نفس مستواه المعروف، إذ سجل ثلاثة أهداف فقط ولم يصنع أي تمريرة حاسمة خلال 13 مباراة خاضها في الدوري البرازيلي هذا الموسم. كما لم يشارك مع منتخب البرازيل منذ معسكر مارس 2023، بسبب سلسلة الإصابات التي أبعدته عن العديد من المباريات الرسمية.