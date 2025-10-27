مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

الجونة

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

وادي دجلة

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
23:00

اتلتيكو مدريد

كأس خادم الحرمين الشريفين

الباطن

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

مستقبله في خطر.. كواليس تواصل والد نيمار مع سانتوس

كتب : مصراوي

03:09 م 27/10/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد عبدالهادي:

يواجه مستقبل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مع نادي سانتوس حالة من الغموض والضغوط، في ظل تراجع مستواه وفشله في استعادة الأداء الذي ميّزه خلال المواسم الماضية.

وينتهي عقد نيمار مع سانتوس في ديسمبر المقبل، ما يمنحه الحق في التفاوض مع أي نادٍ آخر دون قيود، في ظل عدم استعداد النادي البرازيلي لتجديد العقد حتى الآن.

وكشفت صحيفة فوت ميركاتو أن والد اللاعب تواصل مع مجلس إدارة سانتوس لمناقشة إمكانية تمديد العقد حتى كأس العالم 2026، لكن المفاوضات لم تسفر عن أي اتفاق نهائي.

ولم يتمكن نيمار من تقديم نفس مستواه المعروف، إذ سجل ثلاثة أهداف فقط ولم يصنع أي تمريرة حاسمة خلال 13 مباراة خاضها في الدوري البرازيلي هذا الموسم. كما لم يشارك مع منتخب البرازيل منذ معسكر مارس 2023، بسبب سلسلة الإصابات التي أبعدته عن العديد من المباريات الرسمية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نيمار دا سيلفا برازيل سانتوس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

105 جنيهات.. هبوط كبير في سعر الذهب بمصر بمنتصف تعاملات اليوم
8 أخطاء تلتهم رصيد شحن عداد الكهرباء الكارت .. تعرف عليها
رياح وسحب بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة
أمران يحسمان.. هل يفقد الذهب بريقه ويخسر صعوده الكبير؟
60 ثانية رعب تكشف لحظة التخلص من "أطفال فيصل" في عقار اللبيني (فيديو)