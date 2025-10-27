مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

الجونة

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

وادي دجلة

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
23:00

اتلتيكو مدريد

كأس خادم الحرمين الشريفين

الباطن

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

أصغر 10 فائزين بجائزة الكرة الذهبية في تاريخ كرة القدم

كتب : محمد القرش

11:35 ص 27/10/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    مايكل أوين
  • عرض 9 صورة
    ليونيل ميسي مع الكرة الذهبية رقم 8 في تاريخه
  • عرض 9 صورة
    النجم الارجنتيني ليونيل ميسي بعد تسلمه جائزة الكرة الذهبية في 11 كانون الثاني/يناير 2016
  • عرض 9 صورة
    جورج بيست
  • عرض 9 صورة
    كريستيانو رونالدو صاحب الكرة الذهبية 2016
  • عرض 9 صورة
    وفاة أسطورة كرة القدم البرتغالي أوزيبيو
  • عرض 9 صورة
    الهولندي يوهان كرويف
  • عرض 9 صورة
    يوهان كرويف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

منذ انطلاقها عام 1956، أصبحت جائزة الكرة الذهبية بمثابة قمة التكريم الفردي في كرة القدم، حيث حُفر أسماء العديد من الأساطير على معدنها، بداية من ستانلي ماثيوز أول فائز بها مرورا بليونيل ميسي بجوائزه الثمانية، وصلا إلى عثمان ديمبلي الذي حصدها في 2025.

وبعد تتويج عثمان ديمبيلي بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، ستشهد جائزة العام المقبل منافسة شرسة، حيث يتطلع العديد من اللاعبين الشباب للفوز بها، مثل، كيليان مبابي وإيرلينج هالاند ولامين يامال.

وإذا فاز بها أحدهم، فسيُكتب اسمه في التاريخ كأحد أصغر الفائزين بأكبر جائزة فردية في كرة القدم.

أصغر 10 فائزين بجائزة الكرة الذهبية

1. رونالدو نازاريو: (1997) - 21 سنة و3 أشهر و5 أيام

2. مايكل أوين: (2001) - 22 سنة و4 أيام

3. ليونيل ميسي: (2009) - 22 سنة و 5 أشهر و 7 أيام

4. جورج بيست: (1968) - 22 سنة و 7 أشهر و 2 يوم

5. أوليج بلوخين: (1975) - 23 سنة وشهر و25 يومًا

6. كريستيانو رونالدو: (2008) - 23 سنة و 9 أشهر و 27 يومًا

7. أوزيبيو: (1965) - 23 سنة و11 شهرًا و3 أيام

8. ماركو فان باستن: (1988) - 24 سنة وشهر و27 يومًا

9. يوهان كرويف: (1971) - 24 سنة و 8 أشهر و3 أيام

10. آلان سيمونسن: (1977) - 25 سنة، و12 يوما

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الكرة الذهبية ميسي لامين يامال هالاند مبابي ديمبيلي مايكل أوين يوهان كرويف

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الصحة تكشف تفاصيل إنقاذ سائحة أصيبت داخل هرم سنفرو
سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع ببداية تعاملات الاثنين
من علاقة محرمة إلى 4 جنازات.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت فيصل