أصغر 10 فائزين بجائزة الكرة الذهبية في تاريخ كرة القدم

منذ انطلاقها عام 1956، أصبحت جائزة الكرة الذهبية بمثابة قمة التكريم الفردي في كرة القدم، حيث حُفر أسماء العديد من الأساطير على معدنها، بداية من ستانلي ماثيوز أول فائز بها مرورا بليونيل ميسي بجوائزه الثمانية، وصلا إلى عثمان ديمبلي الذي حصدها في 2025.

وبعد تتويج عثمان ديمبيلي بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، ستشهد جائزة العام المقبل منافسة شرسة، حيث يتطلع العديد من اللاعبين الشباب للفوز بها، مثل، كيليان مبابي وإيرلينج هالاند ولامين يامال.

وإذا فاز بها أحدهم، فسيُكتب اسمه في التاريخ كأحد أصغر الفائزين بأكبر جائزة فردية في كرة القدم.

أصغر 10 فائزين بجائزة الكرة الذهبية

1. رونالدو نازاريو: (1997) - 21 سنة و3 أشهر و5 أيام

2. مايكل أوين: (2001) - 22 سنة و4 أيام

3. ليونيل ميسي: (2009) - 22 سنة و 5 أشهر و 7 أيام

4. جورج بيست: (1968) - 22 سنة و 7 أشهر و 2 يوم

5. أوليج بلوخين: (1975) - 23 سنة وشهر و25 يومًا

6. كريستيانو رونالدو: (2008) - 23 سنة و 9 أشهر و 27 يومًا

7. أوزيبيو: (1965) - 23 سنة و11 شهرًا و3 أيام

8. ماركو فان باستن: (1988) - 24 سنة وشهر و27 يومًا

9. يوهان كرويف: (1971) - 24 سنة و 8 أشهر و3 أيام

10. آلان سيمونسن: (1977) - 25 سنة، و12 يوما