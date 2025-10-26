أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني (فيديو)
كتب - محمد عبد السلام
مباراة ريال مدريد وبرشلونة
حقق فريق ريال مدريد فوزا مهما على نظيره برشلونة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة في الدوري الإسباني.
أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة
وافتتح النجم الفرنسي كيليان مبابي التسجيل لصالح ريال مدريد في الدقيقة الـ22، قبل أن يتمكن فيرمين لوبيز من إدراك التعادل لبرشلونة في الدقيقة الـ38.
لكن ريال مدريد عاد ليتقدم مجددًا عن طريق لاعبه جود بيلينجهام الذي أحرز الهدف الثاني في الدقيقة الـ43.
وفي الشوط الثاني، أهدر كيليان مبابي ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة الـ52.
كما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب برشلونة بيدري بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية إثر تدخل عنيف على أحد لاعبي ريال مدريد.
وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 27 نقطة ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمّد رصيد برشلونة عند 22 نقطة في المركز الثاني.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨
هدف ريال مدريد الاول كيليان مبابي يسجل!!!!
🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯
🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍#ريال_مدريد_برشلونة pic.twitter.com/6LDmiTXwFp
— ايمن بن احمد (@o_0zvx) October 26, 2025
فيرمين لوبيز يعيد برشلونة إلى أجواء الكلاسيكو بهدف التعادل 🔥🔵🔴
📱 https://t.co/alkogGtHdW#الدوري_الإسباني | #الكلاسيكو | #ريال_مدريد | #برشلونة | #كلاسيكو_الأرض pic.twitter.com/90Z4a5Ofaq
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 26, 2025
جود بيلينغهام يضيف الهدف الثاني لريال مدريد
📱 https://t.co/alkogGtHdW#الدوري_الإسباني | #الكلاسيكو | #ريال_مدريد | #برشلونة | #كلاسيكو_الأرض#ELCLÁSICO | #Barcelona | #RealMadrid | #LaLiga pic.twitter.com/TJ3s8pOhVg
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 26, 2025