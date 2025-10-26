تشكيل برشلونة لمباراة ريال مدريد
كتب : مصراوي
أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة التشكيل الذي سيخوض به مباراة ريال مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني.
موعد مباراة ريال مدريد و برشلونة
برشلونة سيحل ضيفًا على نظيره ريال مدريد عند 06:15 مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.
تشكيل برشلونة لمباراة ريال مدريد
حراسة المرمى: فويتشيك شتشيسني
خط الدفاع: جول كوندي، باو كويارسي، إريك جارسيا، أليخاندرو بالدي
خط الوسط: بيدري، فرانكي دي يونج، فيرمين لوبيز.
خط الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، ماركوس راشفورد.
ترتيب ريال مدريد و برشلونة في الدوري الإسباني
ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل الكلاسيكو برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة الوصيف.
