أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة التشكيل الذي سيخوض به مباراة ريال مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد و برشلونة

برشلونة سيحل ضيفًا على نظيره ريال مدريد عند 06:15 مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة لمباراة ريال مدريد

حراسة المرمى: فويتشيك شتشيسني

خط الدفاع: جول كوندي، باو كويارسي، إريك جارسيا، أليخاندرو بالدي

خط الوسط: بيدري، فرانكي دي يونج، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، ماركوس راشفورد.

ترتيب ريال مدريد و برشلونة في الدوري الإسباني

ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل الكلاسيكو برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة الوصيف.

