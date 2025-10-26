مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

0 0
20:00

الإسماعيلي

دوري أبطال أفريقيا

التأمين الإثيوبي

1 1
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
21:00

الاتحاد الليبي

جميع المباريات

إعلان

تشكيل برشلونة لمباراة ريال مدريد

كتب : مصراوي

05:31 م 26/10/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    ريال مدريد وبرشلونة
  • عرض 13 صورة
    مباراة ريال مدريد وبرشلونة (5)
  • عرض 13 صورة
    مباراة ريال مدريد وبرشلونة
  • عرض 13 صورة
    مباراة ريال مدريد وبرشلونة (3)
  • عرض 13 صورة
    مباراة ريال مدريد وبرشلونة (4)
  • عرض 13 صورة
    مباراة ريال مدريد وبرشلونة (8)
  • عرض 13 صورة
    مباراة ريال مدريد وبرشلونة (1)
  • عرض 13 صورة
    مباراة ريال مدريد وبرشلونة (7)
  • عرض 13 صورة
    ريال مدريد وبرشلونة 1
  • عرض 13 صورة
    ريال مدريد وبرشلونة
  • عرض 13 صورة
    ريال مدريد وبرشلونة
  • عرض 13 صورة
    ريال مدريد وبرشلونة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة التشكيل الذي سيخوض به مباراة ريال مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد و برشلونة

برشلونة سيحل ضيفًا على نظيره ريال مدريد عند 06:15 مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة لمباراة ريال مدريد

حراسة المرمى: فويتشيك شتشيسني

خط الدفاع: جول كوندي، باو كويارسي، إريك جارسيا، أليخاندرو بالدي

خط الوسط: بيدري، فرانكي دي يونج، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، ماركوس راشفورد.

ترتيب ريال مدريد و برشلونة في الدوري الإسباني

ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل الكلاسيكو برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة الوصيف.

اقرأ أيضًا:
اجتماع وزير الرياضة وهاني أبو ريدة يطيح بمدرب وطني من المرشحين لقيادة المنتخب الأولمبي

"عاوز يمشي ببلاش".. نجم الزمالك السابق يفتح النار على محمد السيد: أنكر فضل النادي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة ريال مدريد ماتش الريال وبرشلونة القادم كلاسيكو ماتش ريال مدريد وبرشلونة موعد مباراة برشلونة و ريال مدريد الريال وبرشلونة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"رموه في الترعة؟".. حقيقة اعتداء الأهالي على نائب سابق بالبحيرة
- متحدث الخارجية الأمريكية يوضح لمصراوي موقف ترامب من المفاوضات مع إيران
جريمة تهز فيصل.. مأساة طفلة نامت بجوار شقيقها المقتول ولم تستيقظ
يوم افتتاح المتحف الكبير.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
كيف تحمي حساباتك من السطو أو الاختراق؟ 9 نصائح من البنك الأهلي