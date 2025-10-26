مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

الإسماعيلي

دوري أبطال أفريقيا

التأمين الإثيوبي

- -
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
21:00

الاتحاد الليبي

جميع المباريات

إعلان

الجزائرية إيمان خليف تتحدث عن خططها للزواج.. ماذا قالت؟

كتب : محمد القرش

05:00 ص 26/10/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    إيمان خليف في أولمبياد باريس 2024
  • عرض 13 صورة
    الجزايرية إيمان خليف (1)
  • عرض 13 صورة
    إيمان خليف بالزي الجزائري (4)
  • عرض 13 صورة
    من هي إيمان خليف التي خطفت الأنظار
  • عرض 13 صورة
    إيمان خليف بالزي الجزائري (2)
  • عرض 13 صورة
    إيمان خليف بالزي الجزائري (3)
  • عرض 13 صورة
    إيمان خليف أثناء تناول العشاء في مدريد (2)
  • عرض 13 صورة
    إيمان خليف أثناء الفوز بذهبية باريس
  • عرض 13 صورة
    الجزايرية إيمان خليف (5)
  • عرض 13 صورة
    إيمان خليف بالميدالية الذهبية
  • عرض 13 صورة
    تتويج إيمان خليف
  • عرض 13 صورة
    إيمان خليف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث البطلة الجزائرية الأولمبية، إيمان خليف، عن خططها للزواج خلال الفترة الحالية، موضحة أنها مازالت بكامل تركيزها على مسيرتها المهنية.

وقالت إيمان خليف في تصريحات عبر التلفزيون الجزائري: " مازالت بكامل تركيزي على مسيرتي المهنية، وبالتأكيد الزواج حاجة أساسية ومهمة في الحياة".

وأوضحت: "حال وجدت الشخص المناسب وتوافرت شروط الزواج، لماذا أقول لا؟، أنا حاليا في سن الزواج، ومازلت صغيرة في السن".

وأتمت: "لكن حتى الآن لا يوجد شئ للتحدث عنه بشأن شريك الحياة، لكن آمل أن يحدث ذلك يوما ما".

وكانت إيمان أثارت الجدل في أولمبياد باريس 2024، بعد حصدها للميدالية الذهبية في الملاكمة، حيث تعرضت للعديد من الانتقادات والتشكيك في هويتها الجنسية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إيمان خليف أولمياد باريس الجزائرية إيمان خليف صور إيمان خليف

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن المتهمين بالاعتداء على مسن السويس
بعد انسحاب 20 مرشحًا.. غلق باب التنازل عن الترشح لانتخابات مجلس النواب
تغطية خاصة| الرئيس السيسي يشهد احتفالية "وطن السلام" -(فيديو)