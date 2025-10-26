الجزائرية إيمان خليف تتحدث عن خططها للزواج.. ماذا قالت؟

"لا يجب أن أشرح ذلك".. سلوت يعلق على عودة صلاح للتشكيل الأساسي

تحدث البطلة الجزائرية الأولمبية، إيمان خليف، عن خططها للزواج خلال الفترة الحالية، موضحة أنها مازالت بكامل تركيزها على مسيرتها المهنية.

وقالت إيمان خليف في تصريحات عبر التلفزيون الجزائري: " مازالت بكامل تركيزي على مسيرتي المهنية، وبالتأكيد الزواج حاجة أساسية ومهمة في الحياة".

وأوضحت: "حال وجدت الشخص المناسب وتوافرت شروط الزواج، لماذا أقول لا؟، أنا حاليا في سن الزواج، ومازلت صغيرة في السن".

وأتمت: "لكن حتى الآن لا يوجد شئ للتحدث عنه بشأن شريك الحياة، لكن آمل أن يحدث ذلك يوما ما".

وكانت إيمان أثارت الجدل في أولمبياد باريس 2024، بعد حصدها للميدالية الذهبية في الملاكمة، حيث تعرضت للعديد من الانتقادات والتشكيك في هويتها الجنسية.