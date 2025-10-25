موقف نادر.. لماذا تأخر بداية الشوط الثاني من مباراة ليفربول؟

"لا يجب أن أشرح ذلك".. سلوت يعلق على عودة صلاح للتشكيل الأساسي

تأخر بداية الشوط الثاني من مباراة ليفربول وبرينتفورد التي تقام الآن، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مما دفع البعض للتساؤل عن السبب.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن الحكم الرابع تيم روبنسون سيحل محل حكم الساحة سيمون هوبر بسبب تعرضه للإصابة، بينما سيكون هوبر الحكم الرابع.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم برينتفورد على نظيره ليفربول بثنائية مقابل هدف، حيث قلص ميلوس كيركيز النتيجة في الدقيقة 45+5.

