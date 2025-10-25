مباريات الأمس
موقف نادر.. لماذا تأخر بداية الشوط الثاني من مباراة ليفربول؟

كتب : محمد القرش

11:27 م 25/10/2025
تأخر بداية الشوط الثاني من مباراة ليفربول وبرينتفورد التي تقام الآن، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مما دفع البعض للتساؤل عن السبب.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن الحكم الرابع تيم روبنسون سيحل محل حكم الساحة سيمون هوبر بسبب تعرضه للإصابة، بينما سيكون هوبر الحكم الرابع.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم برينتفورد على نظيره ليفربول بثنائية مقابل هدف، حيث قلص ميلوس كيركيز النتيجة في الدقيقة 45+5.

اقرأ أيضًا:

"لا يجب أن أشرح ذلك".. سلوت يعلق على عودة صلاح للتشكيل الأساسي

عقوبة رادعة.. على ماذا تنص لائحة الاتحاد الأفريقي في واقعة طرد جراديشار؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

