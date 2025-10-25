من يفوز في مباراة ملاكمة بين رونالدو وميسي؟.. بطل العالم يجيب

البطل السابق للملاكمة، ديونتاي وايلدر، برأيه في أي أسطورة كرة قدم سيكون الأفضل بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، في عالم الملاكمة.

ولأكثر من عقد، هيمن الثنائي على أرقام الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وهما يمثلان برشلونة وريال مدريد، كما حقق رونالدو المجد مع مانشستر يونايتد بقيادة السير أليكس فيرجسون خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ويقترب كلا النجمين الآن من نهاية مسيرتهما الكروية الحافلة بالإنجازات والألقاب، حيث يلعب ميسي، البالغ من العمر 38 عامًا، مع إنتر ميامي، بينما يواصل رونالدو، البالغ من العمر 40 عامًا، مسيرته في السعودية مع نادي النصر.

وقال وايلدر في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ستار": "ميسي أكثر استعدادًا لمهنة ثانية كمقاتل من رونالدو، تبدو شخصية ميسي أكثر خشونة بعض الشيء في الملاكمة، في سلوكه".

واختتم: "أما اللاعب الآخر (رونالدو)، بالنسبة لي، يتمتع بروح تنافسية، ولكنه يتصرف برقة شديدة عندما لا يلعب، ولا عيب في ذلك، ولكن بالنسبة لي، يبدو ميسي دائمًا في قمة نشاطه".