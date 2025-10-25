مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

0 0
20:00

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

1 2
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 0
19:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

ليفربول

الدوري الإيطالي

نابولي

3 1
19:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

من يفوز في مباراة ملاكمة بين رونالدو وميسي؟.. بطل العالم يجيب

كتب : محمد القرش

06:11 م 25/10/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    عائلة كريستيانو رونالدو
  • عرض 11 صورة
    ليونيل ميسي
  • عرض 11 صورة
    رونالدو (1) (1)
  • عرض 11 صورة
    ليونيل ميسي (4)
  • عرض 11 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 11 صورة
    ليونيل ميسي (6)
  • عرض 11 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 11 صورة
    ليونيل ميسي (3)
  • عرض 11 صورة
    كريستيانو رونالدو مهاجم النصر
  • عرض 11 صورة
    ليونيل ميسي (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

البطل السابق للملاكمة، ديونتاي وايلدر، برأيه في أي أسطورة كرة قدم سيكون الأفضل بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، في عالم الملاكمة.

ولأكثر من عقد، هيمن الثنائي على أرقام الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وهما يمثلان برشلونة وريال مدريد، كما حقق رونالدو المجد مع مانشستر يونايتد بقيادة السير أليكس فيرجسون خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ويقترب كلا النجمين الآن من نهاية مسيرتهما الكروية الحافلة بالإنجازات والألقاب، حيث يلعب ميسي، البالغ من العمر 38 عامًا، مع إنتر ميامي، بينما يواصل رونالدو، البالغ من العمر 40 عامًا، مسيرته في السعودية مع نادي النصر.

وقال وايلدر في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ستار": "ميسي أكثر استعدادًا لمهنة ثانية كمقاتل من رونالدو، تبدو شخصية ميسي أكثر خشونة بعض الشيء في الملاكمة، في سلوكه".

واختتم: "أما اللاعب الآخر (رونالدو)، بالنسبة لي، يتمتع بروح تنافسية، ولكنه يتصرف برقة شديدة عندما لا يلعب، ولا عيب في ذلك، ولكن بالنسبة لي، يبدو ميسي دائمًا في قمة نشاطه".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميسي رونالدو ليونيل ميسي كريستيانو رونالدو الملاكمة ديونتاي وايلدر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي ضد إيجل نوار.. دوري أبطال أفريقيا
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد احتفالية "وطن السلام" في مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية
أول رد من منة شلبي على زواجها من المنتج أحمد الجنايني- اضغط للتفاصيل
بالأرقام.. كيف تراجع أداء محمد صلاح في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي؟