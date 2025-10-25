مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
20:00

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
19:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

ليفربول

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
19:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي

كتب : محمد الميموني

01:40 م 25/10/2025

إنتر ميلان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الكثير من مشجعي كرة القدم حول العالم يبحثون عن القناة الناقلة لمباراة إنتر ميلان ونابولي اليوم في الدوري الإيطالي.

موعد مباراة إنتر ميلان ونابولي

إنتر ميلان يواجه نظيره نابولي عند السابعة من مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2025/26.

ونعرض لكم خلال السطور التالية القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ونابولي :

ـ قناة الرابعة الرياضية العراقية
ـ قناة شاشا
ـ starzplay.

ترتيب إنتر ونابولي في الدوري الإيطالي

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني في الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 15 نقطة بينما يحتل نابولي المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

اقرأ أيضًا:

"أتمنى ألا يستقبل الأمر ببساطة".. رسالة غير متوقعة من سلوت لمحمد صلاح

بالأرقام.. كيف تراجع أداء محمد صلاح في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي؟

نجم تشيلسي وآينتراخت يطلق نداء عاجل للتبرع بالدم لإنقاذ قطه المصاب.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إنتر ميلان نابولي الدوري الإيطالي موعد مباراة إنتر ميلان ونابولي إنتر ضد نابولي مباريات الدور يالإيطالي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

رسميا.. السبت الأول من نوفمبر إجازة رسمية تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير
فيديو- أول بيان من الداخلية بشأن واقعة التعدي على مسن السويس
أول رد من منة شلبي على زواجها من المنتج أحمد الجنايني- اضغط للتفاصيل
بالأرقام.. كيف تراجع أداء محمد صلاح في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي؟