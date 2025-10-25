لاعب منتخب مصر للشباب يسجل ظهوره الأول مع أستون فيلا أمام وست هام

أول تعليق من مؤمن سليمان مدرب الشرطة العراقي بعد شائعة وفاته

ظهر عمر خضر لاعب منتخب مصر للشباب أمس الجمعة، رفقة فريق أستون فيلا تحت 21 عاما، أمام وست هام في الدوري الإنجليزي تحت 21 عاما.

وعاد خضر للمشاركة مع فريق تحت 21 عاما لأستون فيلا، بعدما دخل بديلا في مباراة فريقه أمام وست هام، ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري الإنجليزي تحت 21 عاما.

وتعد هذه المشاركة الأولى لخضر مع فريق أستون فيلا، تحت 21 عاما خلال الموسم الحالي، حيث لم يظهر مع الفريق في أي مباراة منذ بداية الموسم.

وتلقى فريق أستون فيلا تحت 21 عاما، الهزيمة أمام نظيره وست هام، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس.

ويذكر أن النجم المصري، كان قد انضم إلى فريق أستون فيلا، في يونيو من العام الماضي 2024 قادما من فريق زد.

