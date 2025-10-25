مباريات الأمس
لاعب منتخب مصر للشباب يسجل ظهوره الأول مع أستون فيلا أمام وست هام

كتب : مصراوي

01:43 ص 25/10/2025
    عمر خضر لاعب أستون فيلا
    عمر خضر
    عمر خضر
    عمر خضر لاعب المنتخب المصري للشباب

ظهر عمر خضر لاعب منتخب مصر للشباب أمس الجمعة، رفقة فريق أستون فيلا تحت 21 عاما، أمام وست هام في الدوري الإنجليزي تحت 21 عاما.

وعاد خضر للمشاركة مع فريق تحت 21 عاما لأستون فيلا، بعدما دخل بديلا في مباراة فريقه أمام وست هام، ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري الإنجليزي تحت 21 عاما.

وتعد هذه المشاركة الأولى لخضر مع فريق أستون فيلا، تحت 21 عاما خلال الموسم الحالي، حيث لم يظهر مع الفريق في أي مباراة منذ بداية الموسم.

وتلقى فريق أستون فيلا تحت 21 عاما، الهزيمة أمام نظيره وست هام، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس.

ويذكر أن النجم المصري، كان قد انضم إلى فريق أستون فيلا، في يونيو من العام الماضي 2024 قادما من فريق زد.

عمر خضر أستون فيلا منتخب مصر للشباب الدوري الإنجليزي

