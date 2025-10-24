زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الاتحاد والهلال في الدوري السعودي.

ملخص مباراة الاتحاد والهلال في الدوري السعودي

بدأ اللقاء بسيطرة من قبل لاعبي الاتحاد على الكرة ولكن دون خطورة.

وكان يستغل المحترف الجزائري بصفوف الاتحاد احسام عوار خطأ بين حارس مرمى الهلال ياسين بونو ومدافعه حسان تمبكتي ولكن الكرة مرت في النهاية بجانب المرمى بالدقيقة (7).

وبدأ لاعبو الهلال يدخلون الأجواء خلال الدقائق التالية فسدد لاعبه الفرنسي ثيو هيرنانديز كرة قوية بالدقيقة (10) تصدى لها دفاع الاتحاد ثم سدد زميله ليوناردو كرة في الدقيقة التالية مرت بجانب المرمى.

وطالب لاعبو الاتحاد وعلى رأسهم كريم بنزيما بركلة جزاء في الدقيقة (12) ولكن الحكم أشار لاستمرار اللعب.

وأشهر حكم المباراة في الدقيقة (15) بطاقة صفراء ضد لاعب الهلال خاليدو كوليبالي بعد كرة مشتركة مع لاعب الاتحاد كانتي.

وسدد لاعب الاتحاد موسى ديابي كرة قوية في الدقيقة (17) ولكن مرت خارج المرمى ثم أشهر الحكم في الدقيقة التالية بطاقة صفراء ضد لاعب الاتحاد سعد الموسى بعد كرة مشتركة مع لاعب الهلال نونيز خارج منطقة الجزاء.

ونفذ المحترف الصربي بصفوف الهلال سافيتش الركلة الحرة المباشرة بطريقة رائعة إذ مرت من أعلى الحائط البشري ولكنها كانت أعلى بقليل من يمين المرمى.

وأرسل ثيو هيرنانديز ظهير الهلال كرة عرضية في الدقيقة (23) ولكن لم تجد من يتابعها من زملائه داخل منطقة جزاء الاتحاد ثم أمسك ياسين بونو في الدقيقة (25) بكرة عرضية أرسلها لاعب الاتحاد حسام عوار قبل أن تصل لزميله كريم بنزيما.

وأشهر حكم المباراة في الدقيقة (28) بطاقة صفراء ضد لاعب الاتحاد ميتاي بعد كرة مشتركة مع المحترف البرازيلي بصفوف الهلال مالكوم.

وسدد لاعب الاتحاد دومبيا كرة قوية من على حدود منطقة جزاء الهلال في الدقيقة (30) ولكن مرت بعيدة عن المرمى ثم أوقف حكم المباراة اللقاء لشرب المياه والتقاط الأنفاس.

واستحوذ فريق الهلال على الكرة بالدقائق التالية ولكن دون خطورة على مرمى الاتحاد الذي تصدى دفاعه في الدقيقة (35) لتسديدة قوية من لاعب الهلال ثيو هيرنانديز.

وسدد المحترف الألباني بصفوف الاتحاد ميتاي كرة قوية من خارج منطقة جزاء الهلال في الدقيقة (38) ولكن تصدى لها حارس المرمى ياسين بونو.

ورد البرازيلي مالكوم لاعب الهلال بتسديدة قوية ارتطمت في دفاع الاتحاد وانتهت لركنية وأرسل البرتغالي روبن نيفيز الركنية تجاه المرمى كادت تخدع حارس الاتحاد الذي أبعدها لركنية جديدة في الدقيقة (40).

وأرسل نيفيز ركنية جديدة أسكنها لاعب الاتحاد دومبيا بالخطأ في مرماه بالدقيقة (42).

موعد مباراة الاتحاد والهلال في الدوري السعودي

الاتحاد سيستضيف نظيره الهلال عند التاسعة من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي.

ترتيب الاتحاد والهلال في الدوري السعودي

الاتحاد يحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الخامس.

تردد قناة ثمانية

مباراة الاتحاد والهلال تنقل على قناة ثمانية السعودية

تردد قناة ثمانية :

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

