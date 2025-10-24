اعتزلت في سنه وسيتعافى قريبا.. نجم ليفربول السابق يدافع عن محمد صلاح

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي اليوم الجمعة، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في إياب دور ال 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحى.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي "الونش"، محمد إسماعيل وعمر جابر.

خط الوسط : محمد السيد، سيف جعفر وعبد الحميد معالي.

خط الهجوم : شيكو بانزا، سيف الجزيري وأحمد شريف.

أبرز أحداث الزمالك وديكيداها في الكونفدرالية:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 5: تسديدة من عبد الحميد معالي لاعب الزمالك، لكنها تخرج أعلى مرمى حارس ديكيداها.

الدقيقة 12: تسديدة من سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك، يتصدى لها حارس مرمى فريق ديكيداها.

الدقيقة 15: سيطرة على الكرة من لاعبي الزمالك، دون خطورة على مرمى فريق ديكيداها.

الدقيقة 19: رأسية من شيكو بانزا لاعب الزمالك، لكنها تمر بجوار مرمى فريق ديكيداها.

الدقيقة 22: عرضية من أحمد شريف لاعب الزمالك، لكنها تمر من أمام سيف الجزيري.

الدقيقة 31: فرصة الهدف الأول تضيع على الزمالك، بعد عرضية من أحمد فتوح يقابلها زميله محمود الونس، بتسديدة ولكنها تصطدم بالعارضة.

الدقيقة 37: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء للزمالك.

الدقيقة 39: سيف الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك من علامة الجزاء.

الدقيقة 41: توقف المباراة لعلاج أحمد شريف لاعب الزمالك.

الدقيقة 43: تبديل اضطراري لنادي الزمالك، بدخول خوان بيزيرا بدلا من أحمد شريف المصاب.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 47: فرصة الهدف الثاني للزمالك تضيع، بعد عرضية من عمر جابر يقابلها سيف الجزيرة، بركلة مزدوجة ولكنها بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 50: تسديدة من لاعب ديكيداها، من على حدود منطقة الجزاء، تصل سهلة في يد محمد صبحي حارس الزمالك.

الدقيقة 56: تسديدة قوية من لاعب ديكيدياها الصومالي، يصتدى لها محمد صبحي حارس الزمالك وتخرج لركلة ركنية.

الدقيقة 61: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء للزمالك.

الدقيقة 64: حارس مرمى ديكيداها يتصدى لركلة جزاء الزمالك، بعد تسديدة من محمد السيد لاعب الزمالك.

الدقيقة 71: رأسية من لاعب ديكيداها، تمر خارج مرمى الزمالك.