أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة ديكيداها بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الكلية الحربية"، في إياب دور الـ 32 بكأس الكونفدرالية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد السيد – سيف جعفر – عبد الحميد معالي.

خط الهجوم : شيكو بانزا – سيف الجزيري – أحمد شريف.

وكان الفارس الأبيض، تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب، بنتيجة ستة أهداف دون مقابل.

