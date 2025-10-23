مباريات الأمس
ياسين بونو: منتخب المغرب ينافس الأرجنتين والبرازيل وفرنسا

كتب : هند عواد

03:45 م 23/10/2025
تحدث المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، عن تأهل منتخب بلاده إلى كأس العالم 2026، وفوز منتخب المغرب تحت 20 عاما، بكأس العالم للشباب.

وقال بونو في تصريحات عبر إذاعةDSports Radio الأرجنتينية: "منتخب المغرب في مختلف فئاته العمرية أصبح ينافس أمام القوى الكبرى في العالم، مثل منتخب الأرجنتين والبرازيل وفرنسا، بفضل تطور فكر اللاعبين والاهتمام بالمدارس الكروية الحديثة".

وأضاف: "فوز منتخب تحت 20 عاما بلقب كأس العالم للشباب أمر مذهل بالنسبة لنا كمغاربة، نحن فخورون بهذا الجيل الجديد الذي أثبت أن كرة القدم أصبحت في مصاف الكبار. وفاجأني المستوى التنافسي الذي أظهره اللاعبون الشباب خلال البطولة".

واختتم بونو الذي تم اختياره ضمن المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى أفريقي من كاف: "اللعب في الأرجنتين حلم كبير يراودني منذ وقت طويل، لكنه ليس أمرًا سهلًا لأن المشاركة في تلك البطولات تتطلب الكثير من الجهد. أتمنى أن أعيش تلك التجربة يومًا ما".

