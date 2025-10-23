لولاك كان زمانه مركز سابع.. لاعب الأهلي السابق يدافع عن محمد صلاح

منذ 2017.. محمد صلاح يسجل رقمًا سلبيًا مع ليفربول

دافع أحمد نبيل مانجا لاعب الأهلي السابق، عن الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد أزمته الأخيرة.

وأثار محمد صلاح جدلا واسعا، مساء أمس، بعدما حذف جملة "لاعب ليفربول" من حسابه التعريفي بموقع الغريدات "إكس"، وذلك بسبب غضبه من لقاء الريدز وفرانكفورت، الذي انتهى بفوز الأول بنتيجة 5-1، ولم يشارك فيه صلاح سوى لمدة 20 دقيقة.

ونشر أحمد نبيل مانجا، صورة صلاح، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "أسطورة ليفربول الأول، ولا عزاء للهجاص الخاين، اللي لولا أنت الموسم اللي فات كان زمانه مركز سادس ولا سابع".

