منذ 2017.. محمد صلاح يسجل رقمًا سلبيًا مع ليفربول

كتب : محمد عبد الهادي

11:24 م 22/10/2025
سجل الدولي المصري محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول، رقمًا سلبيًا اليوم الأربعاء، بعد استبعاده من التشكيلة الرسمية لمباراة آينتراخت فرانفكورت.

ويلتقي ليفربول مع آينتراخت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقرر أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، الإبقاء على محمد صلاح على دكة البدلاء، ليسجل صلاح رقمًا سلبيًا لأول مرة منذ 2017.

فلأول مرة منذ انضمامه لليفربول في عام 2017، لم يشارك محمد صلاح في التشكيلة الأساسية لليفربول في مباراتين متتاليتين في دوري أبطال أوروبا.

وكان محمد صلاح قد تواجد بديلاً أيضًا في مباراة ليفربول وجالطة سراي بالجولة الثانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت هزيمة فريقه بهدف دون رد.

