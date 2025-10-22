مانشستر سيتي يحتفل بعودة مرموش للمشاركة مع الفريق

بالصور.. عمر مرموش يعود للمشاركة بعد 42 يوما من الغياب

ماذا قدم عمر مرموش في الظهور الأول له مع مانشستر سيتي بعد الإصابة؟

احتفى الحساب الرسمي، لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بعودة النجم المصري عمر مرموش لاعب، بالعودة للمشاركة في المباريات مع الفريق، بعد التخلص من الإصابة.

وعاد مرموش للمشاركة مع فريق مان سيتي في المباريات، أمام فياريال أمس الثلاثاء، في بطولة دوري أبطال أوروبا، من إصابة الركبة التي تعرض لها، خلال مشاركته مع منتخب مصر في مباراة بوركينا فاسو في سبتمبر الماضي.

ونشر الحساب الرسمي لفريق مان سيتي، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، صورة لمرموش وكتب: "مرحبا بعودتك يا عمر".

وشارك عمر مرموش في مباراة الأمس أمام فياريال بدوري الأبطال، في الدقيقة 85 بدلا من النرويجي إيرلنج هالاند.

ونجح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أمس الثلاثاء، في تحقيق الفوز على حساب نظيره فياريال الإسباني، بنتيجة هدفين دون مقابل، في دوري أبطال أوروبا.

