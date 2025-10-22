تشيلسي يقترب من تحقيق رقما تاريخيا سلبيا بالدوري الإنجليزي.. ما القصة؟

يقترب نادي تشيلسي من تحقيق رقما تاريخيا سلبيا، حيث تلقى الفريق 5 بطاقات حمراء خلال آخر ست مباريات، وكانت واحدة منها من نصيب المدرب إنزو ماريسكا.

وعند النظر إلى الإحصائيات، فإن تشيلسي في طريقه لتحقيق رقم قياسي للنادي والدوري الإنجليزي الممتاز إذا استمر بهذا المعدل.

وأكبر عدد من البطاقات الحمراء التي تلقاها البلوز في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز كان 6 في موسم 2007/2008، وفي نفس الموسم حصلوا على ثمانية بطاقات بجميع المسابقات.

وحتى الآن، نجحوا في تقليص هذه الأرقام القياسية إلى النصف، وإذا استمروا على هذا المعدل، فإنهم سينهون الموسم بـ14 بطاقة حمراء للاعبيهم، وأربعة لإنزو ماريسكا.

ومن شأن ذلك أن يحطم أيضًا الرقم القياسي للدوري الإنجليزي الممتاز لعدد البطاقات الحمراء في موسم واحد، والذي يتقاسمه سندرلاند في موسم 2009/2010 وكوينز بارك رينجرز في موسم 2011/2012 برصيد تسعة.

أما بالنسبة للبطاقات الحمراء الثلاث في مباريات متتالية، فقد انضم تشيلسي إلى قائمة مكونة من 11 فريقًا آخر حققوا هذا الرقم القياسي، وكان آخرهم إيفرتون في موسم 2019/2020.

ولم يسبق لأي فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز أن تلقى البطاقة الحمراء في أربع مباريات متتالية في الدوري، لذلك إذا حصل تشيلسي على بطاقة حمراء واحدة ضد سندرلاند يوم السبت، فسوف يصنع هذا الرقم القياسي، حتى أنه سيتفوق على فرق مثل ويمبلدون وستوك.