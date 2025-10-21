مباريات الأمس
برونزية لمنتخب مصر في بطولة العالم للمصارعة

كتب : محمد القرش

10:38 م 21/10/2025

أدهم أيمن يحصد الميدالية البرونزية في بطولة العالم

حقق المصري أدهم أيمن إنجازا جديدا للمصارعة المصرية تحت مدربه سعيد صلاح، وذلك بعد تتويجه بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للمصارعة تحت 23 سنة، والمقامة في صربيا خلال الفترة من 20 إلى 27 أكتوبر 2025.

وتضمن مشوار أدهم إلى الظفر بالميدالية، المواجهات التالية: المباراة الأولى ضد جورجيا فوز بنتيجة 7-0، المباراة الثانية ضد بلغاريا فوز بنتيجة 6-3، المباراة الثالثة خسارة أمام مولدوفا بنتيجة 8-0، المباراة الرابعة فوز ضد كازاخستان بنتيجة 4-4، مباراة البرونزية فوز ضد قرغيزستان بنتيجة 3-2.

ويُعد أدهم أيمن من أبرز الوجوه الصاعدة في اللعبة، ويتوقع له الكثيرون مستقبلًا باهرًا في البطولات الدولية الكبرى، وعلى رأسها أولمبياد 2028.

ويترأس بعثة اتحاد المصارعة المشاركة في بطولة العالم، اللواء محمد محمود، نائب رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.

أدهم أيمن بطولة العالم للمصارعة المصارعة المصرية الميدالية البرونزية

