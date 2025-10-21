يلتقي فريق إنتر ميلان بنظيره يونيون سان جيلواز الألماني، اليوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في منافسات دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة إنتر ميلان و يونيون سان جيلواز

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب كونستنس فاندن ستوك معقل فريق يونيون سان.

ترتيب إنتر ميلان و يونيون يونيون سان جيلواز في دوري الأبطال

ويدخل إنتر ميلان اللقاء وهو يحتل المركز الرابع برصيد 6 نقاط، بينما يدخل يونيون سان اللقاء وهو يحتل المركز العشرين برصيد 3 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة إنتر ميلان و يونيون سان جيلواز

وتذاع المباراة على قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتنقل المباراة خلال قناة "بي إن سبورت 5"

