مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

فاركو

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا

إيندهوفن

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

فياريال

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
21:15

السد القطري

جميع المباريات

موعد مباراة إنتر ميلان و يونيون سان جيلواز في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

05:00 ص 21/10/2025

فريق انترميلان

يلتقي فريق إنتر ميلان بنظيره يونيون سان جيلواز الألماني، اليوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في منافسات دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة إنتر ميلان و يونيون سان جيلواز

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب كونستنس فاندن ستوك معقل فريق يونيون سان.

ترتيب إنتر ميلان و يونيون يونيون سان جيلواز في دوري الأبطال

ويدخل إنتر ميلان اللقاء وهو يحتل المركز الرابع برصيد 6 نقاط، بينما يدخل يونيون سان اللقاء وهو يحتل المركز العشرين برصيد 3 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة إنتر ميلان و يونيون سان جيلواز

وتذاع المباراة على قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتنقل المباراة خلال قناة "بي إن سبورت 5"

اقرأ أيضًا:

الأهلي يُعلن إلغاء مباراته مع بيراميدز 2007 بسبب ركلة جزاء (صور)

"محدش بلغني ولسه شغال".. أول تعليق من رئيس الإسماعيلي على إيقاف مجلسه وتحويله للنيابة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إنترميلان

