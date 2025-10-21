تعديل قريب لقواعد التسلل في عالم كرة القدم بكأس العالم.. ما القصة؟

قد تُطرأ تغييرات على قواعد التسلل في كرة القدم. ووفقًا لصحيفة "هلافكوم"، حيث اقترح أرسين فينجر المدرب السابق لأرسنال، صيغة جديدة.

ووفقًا لفكرة المدرب الإنجليزي، لن يُعتبر اللاعب متسللًا إذا تجاوز جسده بالكامل آخر مدافع لفريق الخصم، بدلا من احتساب التسلل حال سبق اللاعب المدافع بجزء فقد من جسده.

كان أي جزء من جسمه، قادر على تسجيل هدف، على خط آخر مدافع أو خلفه، ومن المقرر مناقشة القاعدة المقترحة في اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) في نوفمبر، وفي حال الموافقة عليها، فقد تُعتمد في الأول من مارس.

وفي حال الموافقة على هذه التغييرات، فإنها ستدخل حيز التنفيذ في عام 2026، وقد يتم تطبيقها خلال نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

اقرا أيضًا:

"لا يستحق".. كاراجر يهاجم محمد صلاح بعد الخسارة من اليونايتد

تونسي.. قرار عاجل من السُلطات الإنجليزي بعد بصق لاعب بيرنلي على مشجع