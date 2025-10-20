"قبل كأس الأمم".. اجتماع بين هاني أبو ريدة وجهاز منتخب مصر

بينهم من يلعب بـ"إنجلترا وفرنسا" .. من هم لاعبو المغرب أصحاب كأس العالم



كتب - يوسف محمد:

عقد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعاً تنسيقياً مع جهاز منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، للتحضير لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وجاء الاجتماع بين أبو ريدة والثنائي حسام وإبراهيم حسن، من أجل التنسيق لمعسكر شهر نوفمبر المقبل، قبل خوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

وحضر الاجتماع اليوم الإثنين، كلا من محمد الشربيني عضو المجلس، علاء نبيل المدير الفني للاتحاد و طارق سليمان المدرب العام، بالإضافة إلى إداري المنتخب وليد بدر.

وناقش أبو ريدة والتوأم خلال الاجتماع، الحديث عن الترتيبات الخاصة بالمنتخب الأول و التحضير لبطولة أمم أفريقيا و كأس العالم 2026.

موعد بطولة أمم أفريقيا

وتقام النسخة المقبلة من بطولة أمم أفريقيا، خلال الفترة من 21 ديسمبر المقبل 2025 حتى يوم 18 يناير من عام 2026.

