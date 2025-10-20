عمر مرموش على رأس قائمة مانشستر سيتي لمباراة فياريال

أعلن الجهاز الفني لفريق مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا اليوم الإثنين القائمة التي سيخوض بها مباراة فياريال الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي وفياريال في دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي سيحصل عند العاشرة من مساء يوم غد الثلاثاء ضيفًا على نظيره فياريال ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة مانشستر سيتي تواجد النجم المصري عمر مرموش.

وجاءت قائمة مانشستر سيتي لمباراة فياريال كالتالي:

جيمس ترافورد، روبن دياز، تيجاني رايندرز، جون ستونز، ناثان آكي، عمر مرموش، ماتيو كوفاسيتش، إيرلينج هالاند، ريان شرقي، جيريمي دوكو، ماركوس بيتينيلي، نيكو جونزاليس، بيرناردو سيلفا، ريان آيت نوري، جوسكو جفارديول، جيانلويجي دوناروما، سافينيو، ماتيوس نونيز، نيكو أورايلي، فيل فودين، أوسكار بوب، ريكو لويس.

ترتيب مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي يحتل قبل المباراة المركز الثامن بجدول ترتيب مجموعته برصيد (4) نقاط فيما يحتل فريق فياريال المركز السادس والعشرين برصيد (نقطة).

