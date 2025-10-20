مباريات الأمس
"الركراكي ووهبي".. المدربون المغاربة كلمة السر في إنجازات أسود الأطلس

كتب - يوسف محمد:

09:01 م 20/10/2025
أصبح المدرب المغربي كلمة السر، في كافة الإنجازات التي تحققها كرة القدم المغربية وبالأخص المنتخبات المغربية، والذي كان آخرها التتويج بكأس العالم للشباب.

وكان منتخب المغرب تحت 20 عاما، نجح في حصد لقب كأس العالم للشباب 2025 بتشيلي، تحت قيادة المدرب الوطني محمد وهبي، ليكتب اسمه بحروف من ذهب، في سجلات وتاريخ أسود الأطلس.

وحقق منتخب شباب المغرب الفوز صباح اليوم الإثنين، على حساب منتخب الأرجنتين للشباب، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، على ملعب "تشيلي الوطني"، في نهائي كأس العالم للشباب.

وواصل وهبي سلسلة التألق للمدربين المغاربة، التي بدأها المدرب وليد الركراكي مع منتخب المغرب الأول، في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وأبهر منتخب المغرب العالم في بطولة كأس العالم بقطر بقيادة المغربي وليد الركراكي، الذي قاد أسود الأطلس، لحجز أفضل مركز لمنتخب أفريقي في تاريخ البطولة، بعدما حصد المغرب المركز الرابع.

وفي أولمبياد باريس 2024، كان الدور على المدرب المغربي الآخر طارق السكتيوي، الذي قاد منتخب المغرب تحت 23 عاما، لحصد الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024، بعد الفوز على منتخب مصر في مباراة تحديد المركز السادس.

وأكمل المدرب محمد وهبي مسيرة التألق للمدربين المغاربة، بعدما حقق كأس العالم للشباب 2025 مع منتخب المغرب، بعد الفوز على الأرجنتين اليوم الإثنين.

