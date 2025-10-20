"اعتذار غير متوقع".. بيان رسمي من عمر عصر بشأن أزمته مع زميله بالمنتخب

تقدم عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة، باعتذار رسمي، بعد الأزمة التي حدثت بينه وبين زميله بالمنتخب محمود أشرف، خلال مواجهة نيجيريا في بطولة أفريقيا للتنس.

واعتذر عصر رسمياً، عما حدث في مباراة أمس الأحد بينه وبين زميله محمود أشرف، من خلال بيان رسمي، صادر اليوم الإثنين جاء نصه كالتالي: "بسم الله الرحمن الرحيم، أتقدم بخالص التهنئة لمنتخب مصر لتنس الطاولة على تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق منذ أكثر من عشرين عامًا، بعد الفوز بجميع الميداليات الذهبية في بطولة أفريقيا الأخيرة".

وأضاف: "هذا الإنجاز هو ثمرة جهد جماعي مميز من اللاعبين والجهاز الفني والإداري، ويعكس المكانة الحقيقية لتنس الطاولة المصرية على الساحة القارية".

وتابع: "بصفتي كابتن المنتخب الوطني، أدرك تمامًا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقي، ليس فقط في الأداء داخل الملعب، بل أيضًا في تمثيل المنتخب والقيم التي نعتز بها جميعًا، وقد صدر مني في بعض اللحظات ما لم يكن في الإطار الذي تعوّدنا عليه داخل المنتخب الوطني، وهو ما يدفعني دومًا للتأكيد على أهمية الحفاظ على الصورة التي تليق بمصر".

وواصل: "إن تمثيل مصر شرف عظيم، ويستوجب دائمًا أعلى درجات الانضباط والالتزام ، وأعد جماهيرنا العزيزة وكل من يساند المنتخب أن أكون عند حسن الظن، وأن أعمل بكل طاقتي ليبقى اسم مصر في الصدارة".

وأكمل: "كما أتقدم بخالص التقدير والاعتزاز للجهاز الفني والإداري، ولمجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة وللجنة الأولمبية المصرية، وكذلك لمعالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على دعمه المتواصل".

واختتم عصر: "أؤكد من جديد التزامي الكامل بدوري ككابتن المنتخب، وحرصي الدائم على أن يكون ما نقدمه داخل الملعب وخارجه انعكاسًا لقيمة مصر ومكانتها وتفضلوا بقبول فائق الاحترام".

وكان عمر دخل في مشادة قوية أمس الأحد، مع زميله بالمنتخب محمود أشرف، خلال مباراة المنتخب أمام النيجر في بطولة تنس الطاولة.

وهو الاعتذار الذي لم يكن متوقعًا من عصر الذي انتقد في تصريحات إعلامية له اتحاد اللعبة.

