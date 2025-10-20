أرفض عودة كريستيانو.. كلوب يكشف سبب رفضه تدريب اليونايتد قبل ليفربول

كشف يورجن كلوب المدير الفني السابق لنادي ليفربول الإنجليزي عن السبب الذي دفعه لرفض مفاوضات خلافة السير أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد.

وتحدث كلوب، الذي غادر أنفيلد في صيف عام 2024 بعد تسع سنوات ناجحة في النادي، عن وقته في ليفربول أثناء ظهوره في بودكاست "مذكرات الرئيس التنفيذي" لستيف بارتليت.

وخلال حديثه مع رجل الأعمال البريطاني، كشف المدرب السابق للريدز أن مانشستر يونايتد اتصل به في عام 2013 عندما كان مدربًا لفريق بوروسيا دورتموند، لكنه اختار في النهاية رفض المشروع.

ومنذ أن عاش اليونايتد فترة تاريخية من النجاح تحت قيادة السير فيرجسون، الذي قاد النادي إلى 13 لقباً في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبين في دوري أبطال أوروبا، وخمسة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي قبل اعتزاله في عام 2013، تراجع الشياطين الحمر بشكل كبير، حيث أنهوا الموسم الماضي في المركز الخامس عشر في جدول الترتيب تحت قيادة روبن أموريم.

وكشف كلوب أنه أتيحت له فرصة الانضمام إلى يونايتد قبل ليفربول، قائلاً: "في العام الذي اعتزل فيه السير أليكس، تحدثوا معي، وفي ذلك الوقت كنت مهتم بالطبع كنت شابًا، وكان لدي فريق رائع في دورتموند".

وأضاف: "سمعتُ لاحقًا أن الثنائي جيمس ميلنر وآدم لالانا، سافرا إلى ريال مدريد عندما خضنا (دورتموند) مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هناك، فقط لمشاهدتنا نلعب".

وأوضح: "حاول يونايتد التعاقد معي لكن كان الوقت غير مناسب، واللحظة غير مناسبة، كنت مرتبطًا بعقد مع دورتموند، ولم أكن لأرحل لأي فريق، أرادوا مدربًا جديدًا، وكنتُ من بين الخيارات المتاحة".

وعندما سُئل كلوب عما إذا كان رفض مانشستر يونايتد أم العكس، أجاب بـ "نعم" قبل أن يضيف: "كانت هناك بعض الأمور في المحادثات لم تعجبني، كانت الفكرة كبيرة جدًا، "نحصل على جميع اللاعبين الذين نريدهم، وكنت جالسًا أفكر أن هذا ليس مشروعي، كان الوقت غير مناسب، ولكن علاوة على ذلك، لم يكن مشروعي".

وفي السنوات التي أعقبت رحيل فيرجسون، أنفق يونايتد أموالاً طائلة على التعاقد مع عدد كبير من النجوم البارزين الذين واجهوا صعوبة في تقديم أداء جيد في أولد ترافورد، بما في ذلك أمثال أنخيل دي ماريا، وروميلو لوكاكو، وأليكسيس سانشيز.

واختتم كلوب على أنه لم يكن ليرغب في التعاقد مع هؤلاء اللاعبين لو كان مدربًا لمانشستر يونايتد، وقال: "لم أكن أرغب في استعادة بوجبا، لقد كان لاعبًا رائعًا، لكن هذه الأمور لا تنجح عادةً، أما كريستيانو، فنحن جميعًا نعلم أنه أفضل لاعب في العالم، إلى جانب ميسي، لكن استعادته لن تُجدي نفعًا أبدًا".