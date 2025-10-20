تونسي.. قرار عاجل من السُلطات الإنجليزي بعد بصق لاعب بيرنلي على مشجع

"لا يستحق".. كاراجر يهاجم محمد صلاح بعد الخسارة من اليونايتد

بدأت جهات إنفاذ القانون تحقيقًا بعد اتهام لاعب من فريق بيرنلي بالبصق على أحد مشجعي ليدز في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت التقارير الإنجليزي إلى أن السلطات تجري تحقيقا في اتهامات موجهة إلى لاعب خط الوسط التونسي حنبعل المجبري بالبصق على أحد مشجعي ليدز يونايتد.

ووقعت الحادثة خلال مباراة الفريقين يوم السبت، والتي فاز فيها بيرنلي على ليدز بهدفين دون رد على ملعب تيرف مور، مما سمح للفريق بالهروب من منطقة الهبوط.

وصرح متحدث باسم شرطة لانكشاير: "شرطة لانكشاير على علم بحادثة مزعومة تتعلق بأحد لاعبي بيرنلي خلال الشوط الثاني من مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز بين بيرنلي وليدز يونايتد على ملعب تيرف مور، ونعمل حاليًا مع نادي بيرنلي لكرة القدم لكشف الحقائق".

واحتل فريق بيرنلي المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط، بينما جاء نادي ليدز يونايتد في المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.