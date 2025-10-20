موعد مباراة الأهلي و منتدى درب السلطان في نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد
كتب : محمد القرش
فريق كرة يد الأهلي
تأهل الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي إلى المباراة النهائية في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، المقامة حاليا بالمغرب، بعدما فاز على فاب الكاميروني بنتيجة 37 - 14، في المباراة التي جمعت بين الفريقين بنصف نهائي البطولة.
واصل الأهلي أداءه المميز منذ بداية البطولة وقدم عرضًا قويا خلال المباراة حيث تمكن من إنهاء الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 19 - 8، قبل أن يعزز من تقدمه في الشوط الثاني وينهي المباراة فائزًا بنتيجة 37 - 14.
ومن المقرر أن يلتقي رجال يد الأهلي اليوم الإثنين في نهائي البطولة مع منتدى درب السلطان المغربي.
وتضم بعثة رجال يد الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًا من: إبراهيم المصري وعبد العزيز إيهاب وعمر خالد "كاستيلو" ومحسن رمضان وسيف هاني "فوكس" وياسر سيف وعمر سامي ونبيل شريف ومحمد مجدي ومحمد عماد "أوكا" ومعاذ عزب وأحمد عوض الله ومحمد صلاح ومحمد هشام"مودي" والتشيكي ستانيسلاڤ كاسباريك والبولندي توماش جيوبالا وحراس المرمى عبد الرحمن حميد ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن طه.
ويضم الجهاز الفني لرجال يد الأهلي كلًا من ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، وديفيد ديفيز مديرًا فنيًا، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًا، ومحمد أبو زيد إداري الفريق، وڤينيو لوسيرت مدرب الحراس، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، وعمرو محمد إخصائي لياقة طبية، وعبد الله حسن إخصائي إصابات.