تأهل الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي إلى المباراة النهائية في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، المقامة حاليا بالمغرب، ‏بعدما فاز على فاب الكاميروني بنتيجة 37 - 14، في المباراة التي جمعت بين الفريقين بنصف نهائي البطولة‎.‎

واصل الأهلي أداءه المميز منذ بداية البطولة وقدم عرضًا قويا خلال المباراة حيث تمكن من إنهاء الشوط الأول متقدمًا بنتيجة ‏‏19 - 8، قبل أن يعزز من تقدمه في الشوط الثاني وينهي المباراة فائزًا بنتيجة 37 - 14‏‎.

ومن المقرر أن يلتقي رجال يد الأهلي اليوم الإثنين في نهائي البطولة مع منتدى درب السلطان المغربي.

وتضم بعثة رجال يد الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًا من: إبراهيم المصري وعبد العزيز إيهاب وعمر خالد ‏‏"كاستيلو" ومحسن رمضان وسيف هاني "فوكس" وياسر سيف وعمر سامي ونبيل شريف ومحمد مجدي ومحمد عماد "أوكا" ‏ومعاذ عزب وأحمد عوض الله ومحمد صلاح ومحمد هشام"مودي" والتشيكي ستانيسلاڤ كاسباريك والبولندي توماش جيوبالا ‏وحراس المرمى عبد الرحمن حميد ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن طه‎.‎

ويضم الجهاز الفني لرجال يد الأهلي كلًا من ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، وديفيد ديفيز مديرًا فنيًا، وهاني النجدي مدير ‏الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًا، ومحمد أبو زيد إداري الفريق، وڤينيو لوسيرت مدرب الحراس، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، ‏وعمرو محمد إخصائي لياقة طبية، وعبد الله حسن إخصائي إصابات. ‏