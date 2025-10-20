15 صور ترصد احتفالات لاعبي المغرب بعد التتويج بمونديال الشباب

تمكن المنتخب المغربي، من تحقيق إنجازا كبيرا اليوم للكرة العربية والأفريقية بشكل عام، بعدما نجح في حصد لقب كأس العالم للشباب، بعد الفوز على منتخب الأرجنتين في النهائي.

ونجح المنتخب المغربي، في تحقيق الفوز على حساب منتخب الأرجنتين بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، على ملعب "تشيلي الوطني"، في نهائي كأس العالم للشباب.

وبات المنتخب المغربي، بعد التتويج باللقب، في أن يصبح أول منتخب عربي في التاريخ، يتوج بلقب كأس العالم للشباب، كما بات ثاني منتخب أفريقي يحقق اللقب، بعد غانا في عام 2009.

وشهدت مباراة المغرب أمام الأرجنتين اليوم، تألق العديد من لاعبي أسود الأطلس، وعلى رأسهم ياسر زبيري، الذي أحرز هدفي الفوز في مرمى الأرجنتين.

وحرص جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على حضور المباراة النهائية، بجانب حضور كلا من فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي، بالإضافة إلى باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وقام إنفانتينو بتسليم كأس البطولة، إلى المنتخب المغربي وكان بجواره فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي، الذي هنأ لاعبيه بعد هذا الإنجاز الكبير.

