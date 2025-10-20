خطف ياسر الزبيري لاعب منتخب المغرب، الأضواء والأنظار بشكل كبير في نهائي بطوةل كأس العالم للشباب 2025، بعد تسجيله ثنائية في المباراة النهائية.

وسجل الزبيري ثنائية منتخب بلاده اليوم في مرمى الأرجنتين، ليقود بلاده للفوز على حساب الأرجنتين، بثنائية نظيفة، ليتوج أسود الأطلس بمونديال الشباب للمرة الأولى في التاريخ.

ويعد الزبيري واحدا من نجوم مونديال الشباب، حيث تمن من تسجيل 5 أهداف طوال البطولة، ليأتي في صدارة هدافي البطولة، بالتساوي مع كلا من، بنيامين كريماسيتشي، نيسيرفياريال، لوكاس ميشيل، برصيد 5 أهداف لكلا منهم.

أبرز المعلومات عن ياسر الزبيري لاعب المغرب

يبلغ ياسر الزبير من العمر 20 عاما، فهو من مواليد 23 فبراير 2005، في العاصمة المغربية الرباط.

بدأ الزبيري مشواره في كرة القدم من بوابة محمد الخامس، الذي انتقل منها إلى فريق اتحاد تواركة المغربي في يناير من عام 2024.

وشارك صاحب الـ 20 عاما مع فريق اتحاد تواركة المغربي، في 11 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

وبعد فترة قليلة قضاها الزبيري مع فريق اتحاد تواركة، انتقل في أغسطس 2024، إلى فريق فاماليكاو البرتغالي، الذي انضم إليه بعقد لمدة 4 سنوات، مقابل 600 ألف يورو.

وظهر الزبير مع فريقه البرتغالي، خلال الموسم الحالي في 3 مباريات بالدوري بمجموع 47 دقيقة فقط، لكنه لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف.

وبشكل عام شارك الزبيري مع فريقه البرتغالي، منذ الانضمام إليه، في 9 مباريات بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

ولعب الزبير مع منتخب المغرب تحت 20 عاما، 19 هدفا في مختلف المسابقات، خلال 30 مباراة شارك فيها مع شباب أسود الأطلس.

أقرأ أيضًا:

نقل نجم ريال مدريد الأسبق إلى المستشفى بعد إصابته بجلطة دماغية

"بعد حديثه عن صلاح".. رد قوي من محمد أبو تريكة على لاعب تشيلسي