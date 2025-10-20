"نحن معكم".. رسالة خاصة من أشرف حكيمي للاعبي المغرب قبل نهائي مونديال الشباب

تغطية خاصة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة المغرب والأرجنتين بنهائي مونديال

يلاقي منتخب المغرب للشباب اليوم الإثنين نظيره المنتخب الأرجنتيني، في نهائي كأس العالم للشباب بتشيلي.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة، على "تشيلي الوطني".

ويدخل شباب أسود الأطلس اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إبراهيم جوميس

خط الدفاع: علي معمار، إسماعيل باوف، نعيم بيار وعثمان معما

خط الوسط: حسام الصادق، فؤاد زهواني وياسين حسيم

خط الهجوم: ياسين خليفي، إسماعيل بختي وياسر زابيري

أبرز أحداث مباراة المغرب والأرجنتين في كأس العالم للشباب

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 2: توقف المباراة لعلاج لاعب الأرجنتين.

الدقيقة 7: حكم المباراة يعود لتقنية الفيديو، لاحتمالية وجود ركلة جزاء لصالح منتخب المغرب.

الدقيقة 10: حكم المباراة يحتسب ركلة حرة مباشرة بعد العودة من تقنية الفيديو، ويمنح الحارس بطاقة صفراء.

الدقيقة 12: ياسر الزبيري يحرز الهدف الأول لمنتخب المغرب في مرمى الأرجنتين، بنهائي كأس العالم للشباب.

الدقيقة 17: فرصة خطيرة لمنتخب المغرب، بعد عرضية من الظهير الأيسر يبعدها دفاع المنتخب المغربي.

الدقيقة 23: فرصة خطيرة لمنتخب الأرجنتين، بعد تسديدة من على حدود منطقة الجزاء ولكنها تمر بجوار مرمى المغرب.

الدقيقة 28: ياسر الزبيري يحرز الهدف الثاني للمنتخب المغربي في مرمى الأرجنتين.

الدقيقة 32: عرضية من لاعب منتخب الأرجنتين ولكنها تمر دون خطورة على مرمى المغرب.

الدقيقة 38: محاولات من لاعبي الأرجنتين لتسجيل هدف تقليص الفارس.

الدقيقة 43: عرضية من لاعب منتخب الأرجنتين، يبعدها دفاع المغرب إلى ركلة ركنية.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 2+45: فرصة خطيرة لمنتخب الأرجنتين يتصدى لها حارس مرمى المغرب.

الدقيقة 3+45: فرصة هدف تقليص الفارق تضيع، بعد إنفراد تام من لاعب الأرجنتين بحارس المغرب ولكنه يسددها بجوار المرمى.

الدقيقة 4+45: فرصة الثالث تضيع من منتخب المغرب، بعد انفراد تاد بالمرمى، ولكن مدافع الأرجنتين يبعد الكرة من على خط المرمى.

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 48: تسديدة قوية من ياسر الزبيري لاعب المغرب، لكنها تمر بجوار مرمى الأرجنتين.

الدقيقة 52: محاولات مستمرة من منتخب الأرجنتين، لتسجيل هدف تقليص الفارق في مرمى المغرب.

الدقيقة 54: تسديدة من لاعبمنتخب الأرجنتين ولكنها تمر أعلى مرمى حارس المغرب.

الدقيقة 57: حكم المباراة يعود لتقنية الفيديو لاحتمالية وجود ركلة جزاء لمنتخب الأرجنتين.

الدقيقة 59: حكم المباراة يستكمل اللمباراة دون احتساب أي خطاء.

الدقيقة 65: فرصة خطيرة لصالح منتخب الأرجنتين، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكنها تخرج أعلى المرمى.

الدقيقة 66: رأسية قوية من لاعب منتخب الأرجنتين ولكنها تمر أعلى المرمى.

الدقيقة 72: تسديدة من على حدود منطقة الجزاء من لاعب الأرجنتين ولكنها تمر بعيدة عن مرمى المغرب.

الدقيقة 77: تسديدة من لاعب الأرجنتين ولكنها تخرج بعيدة عن مرمى المغرب.