مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

البرازيل - شباب

1 2
02:00

المغرب - الشباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

ماجديبورج

26 16
17:15

الأهلي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

فيزبريم

- -
20:00

برشلونة

الدوري الأوروبي

روما

- -
19:45

ليل

الدوري الأوروبي

سلتيك

- -
19:45

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي

فنربخشة

- -
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

فينورد

- -
22:00

أستون فيلا

مصري جديد في الدوري الإنجليزي - خاص

كتب : محمد القرش

05:06 م 02/10/2025

محمد رضا اللاعب المصري المحترف

أنهى محمد رضا اللاعب السابق لفريق أتلتيكو مدريد، اتفاقه مع نادي ويلدستون الإنجليزي للانضمام لفريق تحت 19 سنة.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن اللاعب صاحب الجنسيتين المصرية والإسبانية يطير إلى إنجلترا من أجل توقيع عقود الانضمام للفريق الذي ينشط في دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي.

وكان رضا قد رحل عن أتلتيكو مدريد خلال الانتقالات الصيفية الماضية بعد انتهاء عقده، حيث فضل الانتقال إلى فريق ديبورتيفو لا أوليفا.

تجدر الإشارة إلى أن محمد رضا، البالغ من العمر 18 عامًا، ولد في إسبانيا ويمتلك أصولًا مصرية ومغربية، وسبق أن لعب في مركز الجناح الأيمن ضمن صفوف فريق أتلتيكو مدريد للشباب.

الدوري الإنجليزي محمد رضا فريق أتلتيكو مدريد

