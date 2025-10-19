مباريات الأمس
مقتل لاعب كرة قدم على يد مسلحين بعد اختطافه

كتب : محمد القرش

07:31 م 19/10/2025
لقي لاعب كرة قدم حتفه بعد أن عجزت أسرته عن جمع الأموال اللازمة لإطلاق سراحه بعد اختطافه من قبل مجموعة من المسلحين.

دخلت كرة القدم السنغالية في حالة من الحداد، بعدما توفي شيخ توري اللاعب البالغ من عمر 18 عاما، حيث أكدت وزارة التكامل الأفريقي والشؤون الخارجية السنغالية نبأ وفاته بعد العثور عليه في غانا.

وذكرت تقارير محلية أن توري اُختطف على يد مجموعة من المسلحين المبتزين، الذين أوهموه بأن يحضر اختبارا للانضمام إلى ناد محترف.

ثم اختطفته المجموعة المسلحة رهينة، وطلبت فدية من عائلته مقابل إطلاق سراحه، إلا أن عائلته عجزت عن جمع المال، فقُتل على الفور.

وأوضحت التقارير المحلية أنه قد تم فتح تحقيق من قبل السلطات السنغالية بالتعاون مع الشرطة الغانية في وفاة لاعب كرة القدم.

