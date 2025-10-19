مباريات الأمس
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

ليفربول

0 1
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

خيتافي

- -
22:00

ريال مدريد

لحظة بلحظة.. ليفربول ضد مانشستر يونايتد.. 0-1

كتب - يوسف محمد:

06:35 م 19/10/2025
يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره مانشستر يونايتد اليوم الأحد، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي.

ويدخل ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى:مامارداشفيلي

خط الدفاع: فان دايك، كوناتي، كيركيز وبرادلي

خط الوسط: سوبوسلاي، مالك أليستر وجرافينبيرج.

خط الهجوم: محمد صلاح، إيزاك، وجاكبو.

أبرز أحداث مباراة ليفربول ومان يونايتد:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 2: بريان مبومبو يحرز الهدف الأول لليونايتد في مرمى ليفربول.

الدقيقة 6: عرضية من جاكبو لاعب ليفربول، يبعدها دفاع مان يونايتد.

الدقيقة 11: خطأ في منتصف الملعب لصالح مان يونايتد.

الدقيقة 13: عرضية من محمد صلاح يقابلها فان دايك برأسية، لكنها تمر خارج مرمى مان يونايتد.

الدقيقة 17: تمريرة بينية من ألكساندر إيزاك لاعب ليفربول، يبعدها دفاع اليونايتد.

الدقيقة 21: تسديدة قوية من كودي جاكبو لاعب ليفربول، لكنها تصطدم بالقائم.

الدقيقة 23: تسديدة قوية من برونو فيرنانديز، لكنها تمر بجوار القائم الأيسر لليفربول.

الدقيقة 26: تسديدة قوية من لاعب مان يونايتد من على حدود منطقة الجزاء، يتصدى لها حارس فريق ليفربول.

الدقيقة 28: تسديدة قوية من ألكساندر إيزاك لاعب ليفربول، تمر بجوار مرمى مان يونايتد.

الدقيقة 33: رأسية من محمد صلاح ولكنها تصل سهلة إلى يد حارس مرمى مان يونايتد.

الدقيقة 35: تسديدة قوية من إيزاك، يتصدى لها حارس مرمى اليونايتد ببراعة.

الدقيقة 41: جاكبو كاد يحرز الهدف الثاني لليونايتدب الخطا في مرماه، بعد عرضية من برونو فيرنانديز، حالو إبعادها ولكنها كادت تسكن شباكه بالخطأ.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول.

