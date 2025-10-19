القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم للشباب بين المغرب و الأرجنتين

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

الكثير من مشجعي كرة القدم حول العالم يبحثون عن موعد مباراة النهائي بين منتخب المغرب و الأرجنتين في كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة.

موعد مباراة منتخب المغرب والأرجنتين

ويواجه منتخب المغرب للشباب نظيره الأرجنتيني يوم عند الثانية من صباح يوم غد الإثنين٬ في نهائي كأس العالم للشباب لموسم 2025/26.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب

وتنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة

وفاز منتخب المغرب على منتخب فرنسا بركلات الترجيح ثم وصل للنهائي بينما فاز منتخب الأرجنتين على نظيره منتخب كولومبيا ثم تأهل لنهائي كأس العالم للشباب.

